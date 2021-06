Banca Widiba: Fabio Della Volpe entra nella rete di Caserta e Salerno

Banca Widiba annuncia l’ingresso del consulente finanziario Fabio Della Volpe, che rinforzerà la squadra dell’area manager Fernando Valletta sulle province di Caserta e Salerno, dove l’istituto di credito annovera 30 consulenti finanziari e offre i propri servizi a circa 8.000 clienti.

Fabio Della Volpe, originario di Aversa (Ce), classe 1975, vanta oltre 19 anni di esperienza come consulente finanziario presso diverse realtà quali Fineco, dove è stato tra i promotori della piattaforma “Advice”, Iwbank e Sanpaolo Invest.

“Siamo orgogliosi che un altro consulente finanziario di lunga esperienza abbia scelto Banca Widiba – commenta Fernando Valletta, area manager per Campania, Calabria e Basilicata -. Con questo ingresso prosegue il piano di sviluppo della banca in Campania, Calabria e Basilicata, attraverso la ricerca e la selezione di profili di consulenti finanziari senior e bancari ma non solo. Il nostro istituto dedica particolare attenzione anche al target dei consulenti junior, per favorire l’inserimento di giovani da avviare alla professione”.

“Ho scelto Banca Widiba per la flessibilità, dinamicità e libertà consulenziale che offre, e per i valori e l’umanità che contraddistinguono i suoi professionisti. Banca Widiba è una vera banca fatte di persone, dove sono certo potrò esprimere al meglio il mio potenziale”, commenta Fabio Della Volpe.