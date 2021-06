Banca Widiba lancia apertura conto corrente integrata con Spid

Banca Widiba lancia una nuova modalità di apertura di conto corrente tramite l’identificazione Spid. “Prima banca in Italia ad erogare questa tecnologia di riconoscimento in fase di apertura conto, Widiba offre così un efficientamento dei processi e dei tempi sempre maggiore, permettendo al cliente di completare la richiesta di apertura conto in pochissimi minuti, in maniera semplice e immediata”, spiega l’istituto in una nota.

Un’iniziativa a favore degli oltre 20 milioni di italiani che sono già in possesso di credenziali Spid, e che contribuisce alla diffusione di un sistema volto a garantire ai cittadini un accesso ai servizi digitali sempre sicuro e protetto. Ad affiancare la banca in questo nuovo servizio c’è Infocert: grazie alla soluzione integrata nella piattaforma, consente di certificare l’identità dei clienti e i processi di contrattualizzazione, e di raggiungere i massimi livelli di sicurezza e di ottimizzazione dei tempi.

Lo sguardo proiettato al futuro e all’innovazione tecnologica è testimoniato dal prestigioso “Premio Abi per l’Innovazione nei Servizi Bancari 2021”, che l’istituto ha conseguito nella categoria Digital Trasformation, grazie all’introduzione della nuova app per smartphone e dei servizi bancari su Google Home nell’offerta, sfruttando per entrambe le innovazioni la logica del dialogo e un linguaggio conversazionale con gli utenti. “La nuova app Banca Widiba è un’applicazione realizzata con la tecnologia cross platform flutter di Google, che replica l’esperienza quotidiana di una chat, simulando il dialogo con amici, colleghi e familiari – spiega il comunicato stampa -. Google Home è invece una delle prime soluzioni di “voice banking” integrata con gli smart speaker intelligenti: basta dire ‘Ok, Google. Parla con Widiba’ per mettersi in contatto con la banca”.

“Banca Widiba è più di una banca, è un vero e proprio laboratorio di competenze e di innovazione tecnologica che punta a una costante ricerca delle tecnologie di ultima generazione, per integrarle in un’esperienza bancaria che renda l’interazione col cliente più semplice, intuitiva e di valore – commenta Daniela Pivato, direttore it e innovazione di Banca Widiba –. “La nostra App, gli sviluppi su Google Home, così come l’identificazione tramite Spid, si inseriscono proprio in questa linea. I premi ottenuti da ABI ci rendono orgogliosi perché sono un’ulteriore dimostrazione di come la vera forza di questa banca arrivi dalla tecnologia più insostituibile, le persone e la loro capacità di ascoltare anche le esigenze non espresse del mercato e trasformarle in esperienze concrete”.