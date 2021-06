Banca Widiba: Venezia e Bari, entrano Matteo Roman e Saverio Montenegro

Banca Widiba annuncia l’ingresso di Matteo Roman e Saverio Montenegro, consulenti finanziari junior che rinforzeranno rispettivamente la squadra del district manager Stefano Da Rin sulla provincia di Venezia e la squadra del district manager Alessio Bianco sulla provincia di Bari.

Matteo Roman, classe 1984, originario di Padova, nasce come assicuratore presso Generali Assicurazioni, dove matura esperienza arrivando a ricoprire una carica manageriale. Decide poi di orientarsi verso il mondo della consulenza finanziaria e, in breve tempo, supera l’esame di abilitazione e sceglie di entrare in Banca Widiba, sposando la logica di una consulenza a 360°.

Saverio Montenegro, classe 1993, originario di Monopoli, è laureato in economia e commercio e ha superato a febbraio l’esame per l’ingresso nell’albo dei consulenti finanziari. Verrà inserito nella struttura di Putignano (Ba), che dopo un ventennio esatto dalla sua apertura sta cambiando volto grazie ad un’operazione di completo restyling.

“Gli ingressi di due consulenti junior in Banca Widiba si inseriscono in un piano a lungo termine che mira ad abbassare ulteriormente l’età media dei consulenti – commentano Stefano Da Rin, district manager della provincia di Venezia, e Alessio Bianco, district manager della provincia di Bari –. A rendere attrattiva Banca Widiba per i giovani, oltre alla spiccata vocazione digitale, è la grande attenzione alla formazione: con l’accademia delle competenze, i nuovi ingressi hanno l’opportunità di usufruire di un percorso di formazione professionale di oltre 70 ore, mirato sia a potenziare le competenze tecniche sia le soft skills”.