Banca Widiba: #Ottobreedufin, al via oggi ciclo di 15 appuntamenti su educazione finanziaria

Banca Widiba conferma anche quest’anno la partecipazione al mese dell’educazione finanziaria (#OttobreEdufin) promosso dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività dell’educazione finanziaria, con eventi realizzati dai consulenti finanziari in tutta Italia: oltre 15 gli appuntamenti che si svolgeranno nel corso del mese dedicati ad un ampio pubblico, dai più piccoli agli adulti.

A dare il via stasera sarà il primo di due webinar del ciclo “Economia e fantasia – Insegnare ai figli l’educazione finanziaria”, realizzato in collaborazione con Feduf (Abi), dal titolo “Il ruolo dei genitori nell’educazione economica dei figli”. Il secondo dal titolo “Donne e denaro: la grande inefficienza dell’emarginazione dalla gestione finanziaria delle risorse individuali e della famiglia” si terrà il 19 ottobre. Il progetto formativo ha l’obiettivo di accompagnare i genitori nella trasmissione e i figli nell’acquisizione delle competenze economiche e finanziarie utili ad una maggiore inclusione sociale e lavorativa, e di abbattere le differenze di genere nelle conoscenze finanziarie.

I ragazzi di istituti di vari ordinamenti, dalle elementari alle superiori, saranno invece al centro dei tre appuntamenti del “Progetto per le scuole” che Banca Widiba e Feduf lanceranno a metà mese e che continuerà per tutta la durata dell’anno scolastico 2021/2022. A condurre le lezioni virtuali di educazione finanziaria saranno i divulgatori della Fondazione creata da Abi insieme ai consulenti finanziari di Banca Widiba.

“Siamo orgogliosi di partecipare al Mese dell’educazione finanziaria mettendo a disposizione la competenza della nostra rete di Consulenti finanziari, con l’obiettivo di diffondere la cultura finanziaria su tutto il territorio e promuovere conoscenze ed abitudini utili alla crescita di una comunità consapevole, inclusiva e capace di cogliere occasioni di rinnovamento – commenta Nicola Viscanti, head of advisors di Banca Widiba -. Grazie anche a partner di valore come Feduf, abbiamo ulteriormente incrementato le iniziative non solo nell’ambito dell’#OttobreEdufin ma anche nel corso di tutto l’anno”.

“Il mese dell’educazione finanziaria è una straordinaria opportunità che permette a Feduf e alle banche come Banca Widiba, estremamente attive e propositive insieme alla Fondazione su questi temi, di mettere a disposizione di adulti e giovani dei percorsi innovativi con una narrazione attrattiva e coinvolgente – commenta Giovanna Boggio Robutti, direttore generale della fondazione creata da Abi -. Questo aspetto è assolutamente fondamentale poiché l’educazione finanziaria è materia che a tutti gli effetti contribuisce alla definizione dei concetti di legalità e di democrazia, rappresentando non solo uno strumento di tutela e valorizzazione del patrimonio economico individuale e sociale, ma anche un diritto di cittadinanza richiamato dalla stessa Costituzione”.

Le iniziative programmate proseguiranno con 12 appuntamenti, su tutto il territorio nazionale a cura dei consulenti finanziari di Banca Widiba, che vedono sempre il patrocinio del Mef e che approfondiranno differenti tematiche come l’inclusione delle donne nel mondo del lavoro, il welfare aziendale come strumento di crescita per persone e imprese, la gestione del patrimonio e la previdenza. In particolare, saranno organizzati sette eventi in presenza sul territorio siciliano con la possibilità di seguirli in diretta Facebook, un evento fisico a Torino e uno a Napoli e tre appuntamenti digitali.

CALENDARIO

Ciclo di incontri “Economia e fantasia – Insegnare ai figli l’educazione finanziaria”

5 ottobre 18:30 -19:30

Il ruolo dei genitori nell’educazione economica dei figli

con Antonella Marchetti – Professore Ordinario e Direttore del Dipartimento psicologia dell’Università Cattolica

19 ottobre 18:30 -19:30

Donne e denaro: la grande inefficienza dell’emarginazione dalla gestione finanziaria delle risorse individuali e della famiglia

con Azzurra Rinaldi – Direttrice della School of Gender Economics, presso Università Unitelma Sapienza di Roma

“Progetto per le Scuole”

12 ottobre 10:00 -11:30

Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia?

Incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II grado degli istituti coinvolti

14 ottobre 10:00 -11:30

Abbasso gli stereotipi!

Incontro rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole primarie

15 ottobre 10:00 -11:30

Sostenibilità, economia circolare e consumi consapevoli: cosa cambia?

Incontro rivolto alla Scuola Secondaria di Primo Grado Dante – Carducci di Piacenza

Altri eventi di Banca Widiba

Prenditi cura del tuo futuro: la gestione delle emozioni nella tutela del patrimonio

Come la psicologia comportamentale condiziona le nostre scelte nella vita quotidiana e nella gestione delle risorse finanziarie

12 ottobre ore 18:30-19:30

Palermo – con Maurizio Nicosia

22 ottobre ore 18:30-19:30

Cefalù (PA) – con Salvatore Spinosa

Women & wealth: il coraggio di contare

Come il gender gap influisce sull’alfabetizzazione finanziaria e sulle scelte finanziarie delle donne italiane

13 ottobre ore 17:30-19:30

Torino – con Raffaela Valeri e Carla Triacca

Pianificazione delle risorse e strumenti finanziari per raggiungere gli obiettivi di vita

Conoscere i vari strumenti finanziari e associarli alle finalità e agli obiettivi di vita per effettuare una corretta pianificazione patrimoniale-finanziaria-familiare

19 ottobre ore 18:30-19:30

Palermo – con Maurizio Nicosia

20 ottobre ore 18:30-19:30

Giarre (CT) – con Giuseppe Ruello

21 ottobre ore 18:30-19:30

Augusta (SR) – con Francesco Paci

29 ottobre ore 18:30-19:30

Cefalù (PA) – con Salvatore Spinosa

Perché devi conoscere la tua pensione? Incontro online

Un percorso verso la consapevolezza, per vivere meglio il nostro tempo

21 ottobre ore 18:30-19:30 – con Marzio Abbondanza

Welfare aziendale: come e quando l’azienda diventa benessere comune?

Le aziende sono fatte di persone, di risorse umane da proteggere e valorizzare. Come? Con una formazione continua e trasversale, con una rete di servizi e beni, finalizzati a migliorare la vita quotidiana del lavoratore sia in azienda che in famiglia.

25 ottobre ore 18:30-20:30

Napoli – con Maria Grazia Larossa

Prenditi cura del tuo tenore di vita futuro: l’importanza di conoscere il gap previdenziale

Cosa è cambiato nella previdenza nel nostro Paese, a che cosa vanno incontro le nuove generazioni e come strutturare una corretta pianificazione per coprire il gap previdenziale?

26 ottobre ore 18:30-19:30

Palermo – con Maurizio Nicosia

Il valore della pianificazione finanziaria nelle scelte. Incontro online

Comportamenti coerenti e corretto orientamento al tempo

29 ottobre ore 17:30-19:00

con Rossana Giusti

29 ottobre ore 18:00-19:30

con Maria Luisa Visione