Banca d’Italia: confidi, garanzie rilasciate cresciute dell’1,1% nel 2021

Nel 2021 i confidi iscritti nell’albo ex art. 106 del Tub hanno rilasciato garanzie per 8 miliardi di euro. Lo ha reso noto la Banca d’Italia nella Relazione annuale sul 2021, precisando che l’ammontare è aumentato dell’1,1% rispetto al 2020.

Le garanzie relative ai crediti deteriorati sono risultate pari al 22% del totale di quelle rilasciate, contro il 24% del 2020; di queste, oltre l’80% si riferiva a posizioni in sofferenza.

“La redditività del settore ha continuato a essere influenzata da un’alta incidenza dei costi fissi, che assorbivano il margine di intermediazione (in crescita del 2,3%) per l’85%. Il rapporto tra i fondi propri e le attività ponderate per il rischio si è mantenuto su valori elevati (31%)”, precisa la Banca d’Italia.