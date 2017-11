Banche, Abi: il 2 dicembre a Torino un nuovo incontro per lo sviluppo del territorio

di

Nuovo incontro dell’Abi per lo Sviluppo del territorio, l’iniziativa realizzata dall’Associazione bancaria italiana assieme alle banche per creare occasioni di incontro e dialogo nei diversi contesti locali d’Italia. Sarà Torino a ospitare la prossima tappa del tour che attraversa la Penisola da ormai sei anni: per la seconda volta, dopo l’esperienza di Cuneo dell’ottobre 2011, l’evento si terrà in Piemonte.

L’appuntamento è fissato per la mattinata di sabato 2 dicembre, quando rappresentanti delle istituzioni, i vertici dell’Abi, esponenti locali e nazionali del mondo bancario e imprenditoriale si troveranno presso il Museo Nazionale dell’Automobile di corso Unità d’Italia per fotografare l’attuale congiuntura, analizzare il rapporto tra banche e mondo produttivo e ragionare sulle possibilità di una sempre maggior sinergia e vicinanza tra istituti di credito e aziende. In precedenza, venerdì 1 dicembre, la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (Feduf), costituita su iniziativa dell’Associazione Bancaria Italiana, darà vita a una mattinata all’insegna dell’educazione finanziaria con due sessioni formative dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che si terranno presso l’aula magna del liceo Massimo D’Azeglio.

Gli incontri Abi per lo sviluppo del territorio si inseriscono nel programma dell’Associazione con l’obiettivo di consolidare e dare visibilità al costante rapporto tra le banche e gli ambiti di riferimento in cui esse operano. Rappresentanti del mondo del credito ed esponenti delle comunità locali sono chiamati a confrontarsi per meglio concorrere allo sviluppo del territorio, gettando così le basi per un ulteriore rafforzamento della relazione e una sempre più fruttuosa collaborazione verso obiettivi comuni. Tutto questo attraverso un modello di partecipazione diretta per raccontare da vicino, tappa dopo tappa, l’impegno quotidiano delle banche italiane per il Paese.

