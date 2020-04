Banche, Abi: disponibile modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro

L’Associazione bancaria italiana (Abi), con una ulteriore lettera circolare appena diffusa a tutti gli associati, ha comunicato alle banche che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto che è disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro, che l’impresa richiedente dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) per chiedere il finanziamento.

Vista l’estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, sono stati forniti, in allegato alla lettera circolare, il comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo economico e il modulo per la richiesta della garanzia.

Dopo che questa notte la Commissione europea ha considerato le misure previste nel decreto legge dell’8 aprile coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato, la disponibilità del modulo di domanda per la richiesta di garanzia fino a 25.000 euro è un ulteriore importante passaggio per la piena operatività di tale misura.