Banche, Abi: online le audioguide su conto di base, servizi di credito e investimento

Le infografiche con informazioni immediate, semplici ed essenziali sulle opportunità offerte dai conti correnti con caratteristiche di base per la gestione delle esigenze bancarie essenziali e sulle principali novità in materia di servizi di investimento e di credito, diventano audioguide anche a supporto delle persone cieche e ipovedenti, grazie al loro format pienamente fruibile. Realizzati da Abi in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, questi tre agili strumenti sono stati sviluppati per supportare i cittadini nella comprensione delle principali caratteristiche del servizio Conto di base, del nuovo quadro regolamentare dato dal recepimento della direttiva europea Mifid2 sui servizi di investimento, e delle nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” che obbligano le banche ad adottare criteri e modalità più stringenti.



L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra Abi, Associazione bancaria italiana, e Uici, Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti onlus aps, per la realizzazione di attività congiunte e progetti sperimentali di informazione ed educazione finanziaria.



Con la pubblicazione di queste nuove audioguide, si arricchisce il percorso promosso insieme da Abi e Uici, avviato sin dal 2013, e che si realizza sviluppando iniziative congiunte all’interno di specifici progetti sperimentali che prevedono, tra l’altro, la produzione di audio libri su argomenti di educazione bancaria e finanziaria di interesse per le persone con disabilità visiva. Un impegno, questo per la diffusione delle competenze economiche di base, che vuole rispondere alle esigenze di cultura finanziaria dei cittadini in un’ottica fortemente inclusiva, e che viene rilanciato anche in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, che si svolge nel mese di ottobre.



Anche questa iniziativa rientra nella collana di audioguide realizzata in collaborazione con l’Uici e lanciata nel 2017.



Le audioguide sono gratuite e in formato digitale. Sono disponibili sul sito dell’Abi al seguente link www.abi.it/Pagine/Mercati/Csr/ Protocollo-ABI-Uici.aspx<http: //www.abi.it/Pagine/Mercati/Cs r/Protocollo-ABI-Uici.aspx>, e dell’Uici www.uiciechi.it<https://eur02. safelinks.protection.outlook.c om/?url=http%3A%2F%2Fwww.uicie chi.it&data=02%7C01%7Cf.dimarc o%40abi.it%7C29db3018d6f24ec99 c1308d758785c2e%7Cb4fa40cc86e4 45c38c3bda5bd30219f6%7C0%7C0%7 C637075147479305591&sdata=3Gsb GTCsdGBr7DSncweGGMJppbhSkQutLj NI6D1iRxA%3D&reserved=0