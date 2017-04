Banche, appello della Fiaip ai parlamentari per vietare agli istituti di credito l’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare

di

La Fiaip, Federazione italiana agenti immobiliari professionali, fa appello a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione affinché si possa introdurre nel disegno di legge di conversione del decreto legge 273/2016 il divieto per le banche di esercitare attraverso l’acquisizione di partecipazioni societarie, l’attività di intermediazione immobiliare. La, Federazione italiana agenti immobiliari professionali, fa appello a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione affinché si possa introdurre nel disegno di legge di conversione del decreto legge 273/2016 il divieto per le banche di esercitare attraverso l’acquisizione di partecipazioni societarie, l’attività di intermediazione immobiliare.

Fiaip evidenzia come con il decreto legge n 237/2016 “Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio”, varato dal governo a ridosso di Natale e ribattezzato “salva-banche” per le sue finalità, vi sia il rischio che gli aiuti di Stato possano essere destinati dalle banche beneficiarie alla promozione o all’incremento di attività che si pongono in concorrenza con operatori e imprese, a scapito della concorrenza e in contrasto con la funzione sociale propria delle banche.

“Invece di prevedere aiuti che possano garantire il sostegno pubblico e tutelare gli obbligazionisti della banca in difficoltà – scrive la Fiaip in una nota – il governo, con modalità assai contraddittorie, rischia di estendere a molti istituti di credito sussidi statali, con la possibilità di dare l’opportunità ad alcune realtà del credito di fare concorrenza sleale e danneggiare le imprese e chi lavora nel settore immobiliare”.

La proposta della Fiaip é mutuata dall’Omnibus Appropriations Act, firmato nel 2009 dall’ex presidente Usa Barack Obama che proibisce in modo permanente alle banche di entrare nel settore dell’intermediazione immobiliare per evitare concentrazioni anticoncorrenziali a scapito dei consumatori e per evitare rischi di conflitto di interesse nelle decisioni sui prestiti bancari.

“Se le banche godono di aiuti di Stato, devono continuare a fare le banche e non possono mettersi a fare le agenzie immobiliari – ha sottolineato Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip -. Oggi è necessario rafforzare la totale separazione tra il settore del credito e quello immobiliare, anche a fronte del circuito dell’erogazione del credito-patto marciano-agenzie immobiliari e dell’aumento del potere di pressione sui consumatori in ragione dei nuovi vantaggi economici che hanno gli stessi istituti di credito”.

Banche, appello della Fiaip ai parlamentari per vietare agli istituti di credito l’esercizio dell’attività di intermediazione immobiliare ultima modifica: da