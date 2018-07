Banche, nasce FOClavoro, piattaforma che favorisce l’incontro tra domanda e offerta

di

Dal 30 luglio sarà online la nuova piattaforma informatica FOClavoro, finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i lavoratori usciti da un’impresa del credito e le aziende conferenti ad Abi mandato di rappresentanza sindacale. A darne notizia sono Abi e sindacati che, con l’accordo del 29 gennaio 2018, hanno istituito questo nuovo strumento del Fondo per l’Occupazione nell’ambito di Enbicredito.

Viene data così piena operatività a una previsione dell’accordo e del Ccnl 31.3.2015 da cui tale accordo discende, con il quale le parti nazionali, considerati gli ottimi risultati raggiunti dal Fondo per l’Occupazione (F.O.C.) hanno voluto attribuire al Fondo nuovi ambiti di intervento in materia di occupazione, formazione, solidarietà espansiva, alternanza scuola lavoro.

In fase di prima applicazione, possono iscriversi a FOClavoro i lavoratori delle banche destinatari della Sezione emergenziale del Fondo di solidarietà di settore e quelli licenziati per motivi economici.

“Lo scopo – ha sottolineato Elena Aiazzi, presidente di Enbicredito – è quello di mettere a disposizione uno strumento efficace che favorisca quanto più possibile il contatto tra questi lavoratori e le banche ai fini di una loro ‘rioccupazione’ nel settore. Ricordo che oltre alla piattaforma, con l’accordo di gennaio 2018 abbiamo previsto ‘premi all’assunzione’ per le aziende che assumeranno questi lavoratori con un contratto a tempo indeterminato. In una fase di grande trasformazione sociale ed economica che avrà conseguenze di cambiamento importanti nel nostro settore, auspico che in sede di rinnovo del Ccnl le parti valorizzino ulteriormente le potenzialità di uno strumento unico nel mondo del lavoro che dal 2012 ad oggi ha incentivato e sostenuto l’assunzione a tempo indeterminato 20.000 lavoratrici e lavoratori”.

“Il FOC. rappresenta un esempio virtuoso di quanto la bilateralità può concretamente fare quando tra le parti esiste, nel rispetto dei rispettivi ruoli, un dialogo costruttivo nel quale l’obiettivo condiviso è quello di trovare soluzioni innovative ed efficaci – ha aggiunto per il vicepresidente di Enbicredito, Giorgio Mieli -. Abbiamo realizzato uno strumento che interviene in modo concreto per favorire l’occupazione di qualità in un periodo nel quale, nonostante i segnali di ripresa, l’occupazione stenta ancora a decollare nel nostro Paese. Oggi con FOClavoro e le altre misure previste dall’accordo di gennaio scorso, si interviene anche a favore di quei colleghi che perdono il posto di lavoro senza poter accedere alle prestazioni di accompagnamento alla pensione del Fondo di solidarietà”.

