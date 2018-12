di

In seguito al regolamento di competenza presentato dagli avvocati Giovanni Franchi e Stefano Di Brindisi, legali di un risparmiatore danneggiato dal default della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., oggi Bper Banca s.p.a., la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31691 in data 7 dicembre ha accolto il ricorso e ha dichiarato la competenza del foro del consumatore, ossia Tribunale di Ferrara per chi risiede in quella città, a conoscere le cause proposte da azionisti dell'ex Cassa di Risparmio di Ferrara per ottenere il ristoro del capitale investito nell'acquisto delle azioni.

Per gli avvocati Giovanni Franchi, Stefano Di Brindisi e Lucia Caccavo, che hanno seguito l’investitore è questa un’altra una tappa fondamentale per la tutela degli azionisti di tutte le quattro banche, Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria finite in amministrazione straordinaria, I quali, nessuno escluso, potranno far valere i loro diritti dove risiedono e soprattutto utilizzando la procedura abbreviata prevista dagli artt, 702 bis e segg. c.p.c., come già era stato fatto da quell’azionista che ha ottenuto il rimborso del capitale investito in azioni, maggiorato di interessi, rivalutazione e spese.

Sempre per gli avvocati dello studio Bdf tale provvedimento dimostra che non è vero che non vi è altra strada che la costituzione di parte civile nei processi penali avviati contro amministratori e sindaci di quelle società. La nuova ordinanza della Cassazione, combinata con la meno recente ordinanza pronunciata dal Tribunale di Ferrara, dimostrano che la via maestra è quella del giudizio civile davanti al Tribunale dove risiede il risparmiatore, da avviare dopo aver dato corso alla mediazione obbligatoria.

Banche, Cassazione: gli azionisti degli istituti in default (Carife, Carichieti, Banca Marche e Banca Etruria) possono rivolgersi al tribunale di residenza