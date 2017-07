Gruppo Banco Bpm e Bei: 600 milioni a sostegno delle Pmi e delle mid cap

di

Il Gruppo Banco Bpm e la Banca europea per gli investimenti (Bei) hanno siglato il primo accordo di collaborazione finalizzato al finanziamento delle Pmi e delle mid cap.

Con questa intesa Bei mette a disposizione 600 milioni di euro che Gruppo Banco Bpm, nato lo scorso gennaio dalla fusione di Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, collocherà tramite quattro prestiti globali: due del totale di 400 milioni destinati alle Pmi e due di 200 milioni alle mid cap, ripartiti sull’intera rete del Gruppo.

Gli interventi sono destinati ad aziende attive in diversi settori: industria, servizi, turismo e agricoltura; saranno finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento produttivi, nonché al fabbisogno di capitale circolante. L’importo massimo per singolo finanziamento è di 12,5 milioni da rendere con rate semestrali nell’arco di 10 anni per le Pmi; per le mid cap il massimo è 25 milioni.

“Banco Bpm è diventato sin dall’inizio un punto di riferimento per le imprese manifatturiere e dei servizi del nostro paese. L’accordo con Bei – ha dichiarato Maurizio Faroni, direttore generale di Banco Bpm – è un’ulteriore dimostrazione della volontà della Banca di essere vicina all’imprenditoria del territorio e della consapevolezza che operazioni di questo genere creano un valore significativo per tutta l’economia del Paese, non solo in termini di sostegno agli investimenti, ma anche di impatto sociale”.

“La Bei è molto lieta di essere a fianco di una delle più importanti istituzioni finanziarie italiane per sostenere investimenti di Pmi e società di media dimensione, tramite finanziamenti a lungo termine a condizioni vantaggiose. Saranno finanziate iniziative di piccola e media dimensione che contribuiscono alla crescita, occupazione, innovazione, protezione dell’ambiente, approfittando della presenza capillare di Gruppo Banco Bpm sul territorio”, ha aggiunto Miguel Morgado, direttore della Bei per l’Italia.

