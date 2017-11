Banco Bpm, accordo con Cattolica per cessione partecipazione del 65% di Avipop Assicurazioni e Popolare Vita

di

Banco Bpm e Cattolica Assicurazioni hanno sottoscritto un accordo per la costituzione di una partnership strategica di lunga durata nella bancassicurazione vita e danni.

L’intesa, spiega una nota, prevede l’acquisizione da parte di Cattolica di una partecipazione del 65% in Avipop Assicurazioni s.p.a. e in Popolare Vita s.p.a. e l’avvio di una partneship commerciale nei rami vita e danni, sulla rete ex Banco Popolare, per una durata di 15 anni.

L’operazione si basa su una valorizzazione del 100% di Popolare Vita pari ad Euro 789,6 milioni e del 100% di Avipop Assicurazioni pari ad Euro 475 milioni.

In particolare verranno corrisposti a Banco Bpm 853,4 milioni per la vendita del 65% delle Compagnie Assicurative suddivisi in 544,6 milioni per la vendita del 65% di Popolare Vita (di cui 89,6 milioni mediante distribuzione di riserve disponibili, prima del closing, all’azionista Banco Bpm) e 308,8 milioni per la vendita del 65% di Avipop Assicurazioni.

Cattolica assumerà le funzioni di direzione e coordinamento delle Compagnie Assicurative. Su questioni di rilevanza strategica Banco Bpm manterrà il potere di veto; Cattolica nominerà l’amministratore delegato delle compagnie assicurative, Banco Bpm il direttore generale. Cattolica finanzierà l’operazione tramite mezzi propri e mediante l’emissione di strumenti di debito. L’operazione avrà un impatto accrescitivo sulla redditività di Cattolica, mentre la struttura finanziaria individuata permetterà il mantenimento della solidità finanziaria.

L’operazione consentirà a Banco Bpm di avere un buffer ritenuto capiente per compensare gli impatti patrimoniali attesi dal riacquisto da Aviva ed UnipolSai delle partecipazioni delle Compagnie Assicurative oggetto dell’accordo, semplificare le partnership di Bancassurance di Gruppo, migliorare le sinergie industriali tra le due precedenti joint-ventures dell’ex Banco Popolare che faranno riferimento a un unico partner mantenere una significativa contribuzione pro-quota dagli utili attesi delle stesse compagnie assicurative.

La sottoscrizione della documentazione legale è prevista entro la scadenza del periodo di esclusiva (9 novembre 2017). Il closing dell’operazione, soggetto all’approvazione delle competenti autorità di vigilanza, è previsto indicativamente entro la prima metà del 2018, rimanendo tuttavia subordinato all’ottenimento, da parte di Banco Bpm, della totalità delle azioni delle compagnie assicurative.

