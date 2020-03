Banco Bpm e Merope Asset Management perfezionano finanziamento da oltre 60 milioni per riqualificazione degli immobili a Milano

Banco Bpm, terzo Gruppo bancario in Italia, e Merope Asset Management, società di investimento e sviluppo immobiliare fondata e guidata da Pietro Croce, hanno perfezionato un finanziamento da oltre 60 milioni di euro per lo sviluppo delle operazioni di riqualificazione degli immobili situati a Milano, in Corso Venezia 56 e Via Manzoni 9.

La struttura Mercato Corporate Milano di Banco Bpm, unitamente alla divisione Real Estate Finance, ha affiancato Merope tramite il rilascio di linee di credito di breve-medio termine, finalizzate al perfezionamento dell’acquisto e al riposizionamento di due tra i più iconici immobili del centro di Milano.

Merope Asset Management ha da poco lanciato Asterope, il suo nuovo veicolo di investimento value-add. Si tratta del primo veicolo a strategia multi-asset creato da Merope e focalizzato sul riposizionamento di trophy asset nel capoluogo lombardo, tra cui i due immobili già indicati. Il veicolo, destinato a family office e investitori privati, è stato interamente sottoscritto in meno di tre settimane e ha un target complessivo di investimento pari a 110 milioni di euro.

Pietro Croce, fondatore e ceo di Merope Asset Management ha commentato: “Siamo molto contenti di iniziare questa nuova avventura con il sostegno di Banco Bpm. Abbiamo un gruppo di investitori di grandissima solidità e siamo affiancati da uno dei principali gruppi bancari italiani. Non posso che ringraziare Banco Bpm e il suo team che, in un momento di grande complessità, hanno dimostrato di voler sostenere il nostro progetto”.

Luca Manzoni, Responsabile Corporate di Banco Bpm, ha aggiunto: “Banco Bpm continua a sostenere gli investimenti di qualità nel Real Estate milanese. Siamo contenti di affiancare Merope, una società giovane e con investitori di grande standing, in queste due importanti operazioni di sviluppo. Banco Bpm, pur in una situazione di difficoltà per il nostro Paese dovuta all’emergenza sanitaria in corso, resta focalizzata nel sostegno alle imprese italiane”.

Merope Asset Management è stata assistita da Dentons in qualità di advisor legale; lo studio associato Giancaspero & Carlucci ha curato gli aspetti corporate. Bms Progetti ha assistito la società negli aspetti real estate e tecnici. Banco Bpm si è avvalsa della consulenza di Nctm per la parte legale e di Jones Lang LaSalle sugli aspetti Real Estate e valuation.