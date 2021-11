Banco Bpm lancia la nuova app banking per le aziende

Banco Bpm lancia YouBusiness App, la nuova applicazione per i servizi di mobile banking dedicata alle aziende. L’offerta dell’istituto, spiega una nota, si arricchisce così di un nuovo canale destinato a soddisfare un’operatività sempre più “mobile” anche da parte di questo tipo di clientela.



L’applicazione si rivolge ai clienti imprese abilitati ai servizi digitali e consente loro di gestire l’attività della propria azienda anche da smartphone e tablet, operando su tutti i propri conti aziendali, compresi quelli presenti su altre banche grazie al circuito del CBI (Corporate Banking Interbancario).



Banco Bpm intende in questo modo accelerare l’utilizzo del nuovo canale mobile, ampliare la disponibilità di prodotti e servizi sui canali digitali e confermare il proprio ruolo di realtà primaria nei sistemi evoluti di incasso e pagamento.



Semplicità, velocità e sicurezza sono i tre elementi che contraddistinguono la nuova applicazione. Il cliente ha infatti la possibilità, direttamente dalla home page, di effettuare le operazioni dispositive più comuni quali bonifici o approvare distinte, ricercare la filiale più vicina e prendere un appuntamento col proprio gestore oltre che richiedere assistenza. L’app è già predisposta per supportare sistemi di riconoscimento biometrico (touch-id o face-id) che permettono, dopo un processo iniziale di certificazione del dispositivo, di visualizzare i propri saldi e movimenti senza dover inserire alcun codice. In una prossima versione, già a piano nei prossimi mesi, YouBusiness App andrà gradualmente a sostituirsi con gli attuali dispositivi di sicurezza fisici attualmente in uso presso la clientela garantendone non solo gli elevati standard ma semplificandone anche l’utilizzo.



Nel corso del prossimo anno è già previsto un arricchimento delle funzionalità che saranno rilasciate all’interno dell’app nell’ottica di migliorare sempre di più l’esperienza d’uso da parte della clientela delle soluzioni digitali offerte dalla banca.



“La nuova YouBusiness App rappresenta un ulteriore passo nell’offerta di soluzioni distintive specifiche per le Aziende, capaci di soddisfare i bisogni di una clientela sempre più esigente rispetto alla tipologia dei servizi e alla rapidità di erogazione degli stessi – ha spiegato Luca Vanetti, responsabile marketing e omnicanalità di Banco Bpm -. Le aziende dimostrano sempre più di apprezzare la comodità di servizi proposti attraverso i canali digitali rispetto ai quali ricercano maggiormente sia la completezza funzionale sia la semplicità d’utilizzo. Il prossimo triennio – conclude Vanetti – continuerà a vederci fortemente impegnati nello sviluppo di un modello di servizio caratterizzato da digitalizzazione e omnicanalità”.



YouBusiness App è accessibile da tutti i device – smartphone e tablet – ed è disponibile gratuitamente sugli store per i dispositivi Android e iOS.