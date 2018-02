Banco Bpm chiude il 2017 con un utile di 558 milioni

di

Banco Bpm ha archiviato il 2017 con un utile netto di 558 milioni di euro. Il risultato, calcolato al netto del badwill pari a 3,076 miliardi di euro e degli impairment degli avviamenti per 1,018 miliardi, è tornato in positivo rispetto alla perdita di 1,614 miliardi registrata nel 2016. Il margine di interesse si è attestato a 2,114 miliardi di euro, in crescita dello 0,3% rispetto ai 2,1078 miliardi dello scorso anno e leggermente superiore alle stime di Equita sim e di Banca Imi, che si attendevano, rispettivamente, un dato a 2,073 e a 2,112 miliardi di euro.

Le commissioni nette sono risultate pari a 2,093 miliardi di euro, con un aumento del 10% rispetto allo scorso esercizio e superiori alle attese degli analisti di Banca Imi a 1,983 miliardi. La crescita, ha spiegato la banca, è legata all’ottimo andamento del comparto dei servizi di intermediazione, gestione e consulenza, che hanno registrato un aumento aggregato del 27,7% rispetto allo scorso anno, grazie soprattutto alla crescita dei prodotti di risparmio e a quella delle gestioni patrimoniali.

In positivo il risultato netto finanziario a 156,6 milioni di euro, ma in netto calo rispetto ai 440,1 milioni dello scorso esercizio, a causa dell’apporto ridotto dei proventi generati dalla dismissione di attività finanziarie disponibili per la vendita e in particolare di titoli di debito, che ha generato utili per 54 milioni. Nonostante il forte calo, il valore è risultato al di sopra della stima degli analisti di Banca Imi che si aspettavano un risultato di 151 milioni di euro. In totale, i proventi operativi sono risultati pari a 4,628 miliardi di euro, in calo del 2,3% rispetto ai 4,738 miliardi del 2016 ma comunque al di sopra delle attese di Equita (4,612 miliardi) e di Banca Imi (4,509 miliardi).

Per quanto riguarda la raccolta, quella diretta si è attestata al 31 dicembre a 107,3 miliardi di euro, evidenziando una flessione del 2,5% rispetto ai 110 miliardi del 31 dicembre 2016. Mentre quella indiretta, al netto dei certificates a capitale protetto, è risultata pari a 99,3 miliardi di euro, +2,2% rispetto ai 97,2 miliardi di fine 2016.

Leggi il comunicato di Banco Bpm

