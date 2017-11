Bancomat punta sull’innovazione a 360 gradi

di

Con più di 37 milioni di carte in circolazione, 87 miliardi di euro di pagamenti ed oltre 1 miliardo e mezzo di operazioni effettuate su pos su base annua (pari all’83% del mercato del debito in Italia), Bancomat s.p.a. è senza dubbio il player più rappresentativo del panorama italiano dei pagamenti e una delle realtà di maggior rilievo a livello europeo.

Il nuovo assetto societario costituisce un punto di svolta nella valorizzazione dei Circuiti Bancomat® e PagoBancomat®, e rappresenta il primo passo di un progressivo percorso di profonda revisione strategica della società: nel triennio 2018-2020 Bancomat s.p.a., con circa 40 milioni di investimenti in innovazione, competenze, partnership tecnologiche e commerciali, si propone di digitalizzare la propria offerta di servizi di pagamento rivolta a banche, consumatori, imprese e pubblica amministrazione.

La Società intende, quindi, perseguire i rinnovati obiettivi strategici puntando sui propri asset storici – quali forza del brand, diffusione, accettazione (su oltre 1,9 milioni di terminali Pos) e sicurezza dei circuiti BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® – accelerando i processi di ampliamento e valorizzazione della propria offerta.

Bancomat s.p.a. punta su 5 elementi chiave per l’attuazione del proprio percorso di valorizzazione nel prossimo triennio:

– Brand senza eguali nel mondo dei pagamenti: i marchi BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® sono da sempre riconosciuti ed identificati dagli Italiani quale lo strumento per effettuare operazioni di prelievo e pagamento nel quotidiano, trend che sarà certamente accresciuto dai nuovi servizi digitali che garantiranno una sempre maggiore vicinanza alle mutate esigenze del Paese.

– Ruolo di protagonista nello scenario dei pagamenti in Italia: grazie al ruolo cardine di aggregatore dei principali attori del mondo dei payments, BANCOMAT S.p.A. con l’innovazione e digitalizzazione della propria offerta può trainare la crescita di tutti i grandi player del mondo dei pagamenti accelerando, con i propri asset, il lancio sul mercato di nuovi prodotti e servizi digitali.

Sfruttando la forza del brand, l’ampia rete di accettazione e l’innovazione dell’offerta Bancomat s.p.a. può guidare il Paese verso la digitalizzazione dei pagamenti supportando:

o la diffusione tra gli italiani della cultura dei pagamenti digitali, indirizzando i consumatori finali, giovani, famiglie e “nuovi italiani”, ad utilizzare il PagoBANCOMAT® nell’acquisto di beni e servizi;

o la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di pagamenti digitali dichiarati da AgID sui digital payments di cittadini e imprese verso la PA;

o l’accelerazione della lotta al contante affiancando le Banche con uno strumento di pagamento fruibile per ciascuna tipologia ed importo di pagamento, garantendo al contempo sicurezza delle operazioni e riduzione dei costi (come già evidenzia la progressiva riduzione del ticket medio di un’operazione con PagoBANCOMAT® – €59 del 2015 vs. €57 del 2016 – e dei prelievi da ATM (827 milioni di operazioni di prelievo nel 2016, meno 2% rispetto al 2015).

– Vision coesa del settore bancario: il settore bancario ha deciso di valorizzare l’asset italiano dei pagamenti, scelto da anni dai cittadini come lo strumento di pagamento per eccellenza considerando la sua vasta diffusione e accettazione sul territorio nazionale. La valorizzazione dei Circuiti BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® rappresenta per le Banche italiane un momento di svolta e di coesione del settore bancario, e faciliterà le Banche stesse nella competizione con Fintech e nuovi player emergenti nella nuova era dei pagamenti.

– Ampliamento ed innovazione dell’offerta: la Società affiancherà le Banche italiane nel percorso di innovazione e digitalizzazione dell’offerta per essere protagonisti del mondo dei pagamenti che cambia, puntando nel breve su funzionalità innovative quali ad esempio i pagamenti Contactless, e successivamente sul lancio di new digital payments (m-payments, proximity payments).

La nuova offerta integrerà gli attuali servizi di Bancomat s.p.a. con nuove funzionalità e servizi a valore aggiunto che consentano agli italiani di effettuare operazioni di pagamento semplici, sicure, rapide in multicanalità avvalendosi di un unico strumento di pagamento, PagoBANCOMAT®, garantendo al contempo ad esercizi commerciali e alla Pubblica Amministrazione l’economicità nell’accettazione delle operazioni di pagamento.

– Collaborazioni con Partner di rilievo: per agevolare e rendere concreto sin da subito il cambio di passo della Società è in corso la finalizzazione di accordi con Partner di rilievo del mondo dei pagamenti, sia tecnologici sia commerciali, che garantiscano rapidità e ampia diffusione dei nuovi servizi e funzionalità digitali.

