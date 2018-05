Bancomat s.p.a., Alessandro Zollo nominato amministratore delegato

di

Il consiglio di amministrazione di Bancomat s.p.a.. ha nominato all’unanimità Alessandro Zollo amministratore delegato e direttore generale della società.

AZollo, executive manager di 57 anni che vanta una lunga esperienza di oltre trent’anni nel settore bancario ed in particolare nei servizi di pagamento (maturata in diverse e prestigiose realtà del settore quali Abi, istituti finanziari e società di consulenza strategica), sono state attribuite le deleghe per guidare la strategia di crescita del circuito domestico, attuando il piano industriale 2018/20 volto all’ampliamento e alla digitalizzazione dell’offerta di servizi di pagamento per banche, consumatori, imprese e pubblica amministrazione, a fronte di circa 40 milioni di investimenti in innovazione, competenze, partnership tecnologiche e commerciali.

“Bancomat ha grandi potenzialità di sviluppo, e per affrontare con successo le sfide e le opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi, necessita di figure manageriali che consentano di guidare il nuovo corso dettando i tempi e accelerando il percorso di rinnovamento strategico – ha dichiarato il presidente Dalla Sega -. Abbiamo scelto Alessandro Zollo perché riteniamo sia la persona giusta per rilanciare l’infrastruttura italiana dei servizi di pagamento e guidare la crescita della Società, che deve rafforzare il posizionamento sul mercato e sviluppare un modello di business comparabile ai principali competitor. Il nuovo Amministratore Delegato, grazie alle sue competenze e in particolare alla sua profonda conoscenza del circuito domestico, saprà perseguire le strategie più idonee per l’attuazione del Piano Industriale, puntando su asset storici quali forza del brand, diffusione, accettazione e sicurezza dei circuiti Bancomat e PagoBancomat”.

“Bancomat – ha aggiunto Zollo – ha un piano industriale molto ambizioso, sia in termini di crescita che di sviluppo di nuovi servizi. La grande sfida consisterà nel cambiare passo, accelerando i processi di rinnovamento e dando priorità alla digitalizzazione dell’offerta, al rinnovamento del brand così da supportare la diffusione tra gli italiani della cultura dei pagamenti digitali, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’accelerazione della lotta al contante, affiancando le Banche con uno strumento di pagamento fruibile per ciascuna tipologia ed importo di pagamento. Ho accettato di guidare questa società, a fianco del presidente, del vice presidente, dell’intero consiglio e del condirettore generale Sergio Moggia, perché sono certo delle sue potenzialità e dei successi che ne potranno derivare; insieme ai miei nuovi colleghi metteremo in campo ogni sforzo per essere protagonisti di questo cambiamento, rafforzando il posizionamento di Bancomat, supportando le banche nel proporre un’offerta competitiva da mettere a disposizione della clientela, cooperando per l’ingresso in tempi rapidi nei mondo digitale e valorizzando l’eccellenza italiana nel panorama dei pagamenti“.

