Barbagallo, Banca d’Italia: “La lentezza delle procedure di recupero dei crediti deteriorati ha un impatto notevole sulla situazione delle banche”

Quello dei crediti deteriorati è “un fenomeno generalmente sopravvalutato”. Così Carmelo Barbagallo, capo del dipartimento vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d’Italia, nel corso del convegno “La fiducia tra banche e Paese: Npl, un terreno da cui far ripartire il dialogo”, organizzato da First Cisl.

“Per affrontare il fenomeno dei crediti deteriorati occorre comprenderne le cause – ha spiegato Barbagallo -. Le evidenze indicano la recessione e la lentezza delle procedure di recupero quali cause principali. Politiche creditizie imprudenti, pratiche di tolleranza eccessiva nei confronti dei debitori inadempienti, erogazioni in conflitto di interessi o apertamente fraudolente costituiscono altrettante aggravanti, che spiegano la differenza tra le banche più “virtuose” e quelle meno “virtuose”. Per comprendere quale ruolo ha avuto la recessione, basti osservare che l’aumento delle consistenze ha interessato pressoché tutti gli intermediari con un modello di business tradizionale: tra il 2007 e il 2016 il tasso di incremento delle sofferenze registrato dagli intermediari significativi è stato, in media, superiore al 500 per cento ed è risultato particolarmente elevato (superiore al 350 per cento) anche tra gli intermediari più virtuosi (il 25 per cento che ha registrato incrementi inferiori).

Se è vero che il fenomeno dei crediti anomali ha toccato in misura sensibile tutte le banche commerciali italiane è anche vero che la dispersione intorno alla media è significativa. All’inizio della crisi, le banche meno deboli (con un rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale degli impieghi inferiore alla media) registravano dati compresi tra 2 e 3 punti percentuali; quelle più deboli (con un rapporto superiore alla media) erano attestate intorno ai 7 punti percentuali. Per le prime questo rapporto ha toccato il culmine tra il 2014 e il 2015, attestandosi al 15-17 per cento; per le seconde ha superato il 35 per cento negli anni 2015- 2016. Come detto, carenze nelle politiche creditizie e nelle prassi gestionali spiegano ampiamente i peggiori dati di queste ultime; non è però da trascurare il ruolo che nell’evoluzione di tali indicatori ha avuto la contrazione degli attivi, dovuta alla riduzione delle capacità di raccolta sui mercati generata dalla crisi di fiducia che ha connotato tali intermediari.

Agli effetti della crisi economica e alle cattive pratiche gestionali di alcune banche si sono sommati quelli legati alla lentezza delle procedure di recupero dei crediti. In Italia i tempi per chiudere un fallimento sono doppi rispetto alla media degli altri principali paesi europei; a parità di flusso di nuovi crediti deteriorati sottoposti a procedure giudiziali, ciò si traduce in uno stock all’incirca doppio. In altre parole, se i tempi della giustizia civile fossero stati nel nostro paese pari a quelli medi europei, le banche meno deboli avrebbero evidenziato un rapporto tra crediti anomali e impieghi tra il 7 e l’8 per cento, non lontano da quello medio delle banche del resto d’Europa, pur a fronte di una recessione che ha colpito più duramente il nostro paese. Ciò fa comprendere quanto sia importante affrontare questo nodo, come già è stato fatto e come è ancora importante continuare a fare.

Il problema della lentezza delle procedure si accentua in periodi di recessione economica, in quanto la “capacità tecnica di smaltimento” dei tribunali tende a essere costante nel breve periodo. Se il numero di tribunali e di magistrati rimane immutato e non si hanno cambiamenti significativi nelle metodologie di lavorazione (ad esempio grazie all’introduzione di nuove tecnologie), anche il numero di procedure di recupero che sarà possibile chiudere in un anno sarà più o meno costante. In una fase di forte crescita dei crediti deteriorati, quale quella registrata negli anni della crisi, ciò si riflette in un aumento degli arretrati e, conseguentemente, dei tempi medi di chiusura delle procedure. Queste considerazioni, pur oggettivamente riscontrabili, faticano a trovare ascolto nel dibattito in corso a livello europeo, in cui prevale la tendenza ad affrontare il problema a prescindere dalle sue cause. La lentezza delle procedure di recupero – e più in generale della giustizia civile – nel nostro paese è un problema annoso; è difficile per un osservatore esterno comprendere perché esso non sia stato affrontato in via definitiva; le misure adottate di recente dal governo stanno contribuendo a migliorare la situazione ma non la risolvono. Occorre poi ammettere che la crescita delle partite anomale è stata favorita anche dal comportamento organizzativo e gestionale degli intermediari, che hanno sottovalutato l’importanza, la peculiarità e la complessità del processo di recupero dei crediti. Si tratta di un campo di intervento pienamente alla portata delle banche, sul quale occorre lavorare”.

Sul mercato dei Npl, ha aggiunto Barbagallo “sono attivi pochi operatori specializzati, che perseguono tassi di rendimento a doppia cifra. Parte del loro successo è dovuto proprio all’incapacità del sistema bancario di estrarre valore da questa linea di attività. Più di recente si è fatta strada presso alcune banche la consapevolezza che la gestione dei crediti deteriorati può costituire un importante centro di profitto, attraverso la registrazione di riprese di valore oltre che mediante la riduzione delle rettifiche. Gli intermediari che hanno percepito questa opportunità hanno rivisto il proprio modello di business, concentrandolo sull’attività di recupero; altri stanno reagendo migliorando la propria capacità di gestione degli NPL, anche mediante la creazione di unità organizzative separate. I primi risultati, seppure relativi a un numero ancora limitato di intermediari, appaiono incoraggianti. La gestione dei crediti deteriorati non è tuttavia semplice, perché coinvolge molte aree di operatività (dal legale, al commerciale, ai controlli), richiede molteplici conoscenze specialistiche (giuridiche, economiche, statistiche), competenze organizzative, supporto tecnologico.

Di recente, uno stimolo al cambiamento nella gestione dei crediti deteriorati è derivato dall’introduzione della nuova segnalazione sulle sofferenze della Banca d’Italia, nata dalla constatazione di una scarsa disponibilità di dati a livello informatizzato presso le banche, indispensabile sia per una efficace gestione di questi attivi sia per una loro cessione sul mercato, nel caso in cui ciò si renda necessario. Le carenze sul fronte dei dati comportano un allungamento dei tempi di definizione delle trattative e inducono i potenziali acquirenti a chiedere forti sconti. Le prime evidenze che emergono dall’analisi del nuovo flusso segnaletico sulle sofferenze confermano che la rilevazione ha obbligato gli intermediari ad accelerare l’adozione degli interventi volti alla sistematizzazione e all’informatizzazione dei dati. La qualità iniziale dei dati inviati è risultata mediamente limitata, più di quanto giustificabile in ragione della novità della segnalazione. La Banca d’Italia sta conducendo una intensa attività di verifica. I margini 5 di miglioramento sono ancora ampi; in molti casi l’acquisizione delle informazioni sullo stato delle procedure di recupero e sulle caratteristiche dei beni a garanzia delle sofferenze non è stata completata, specie con riferimento alle perizie. Dall’analisi dei dati sinora raccolti stanno emergendo indicazioni interessanti, seppure ancora preliminari. In primo luogo, al netto degli accantonamenti già effettuati, il complesso delle sofferenze nette del sistema bancario è assistito per oltre i tre quarti da garanzie reali il cui controvalore appare, in media, capiente; si tratta in larga maggioranza di garanzie di primo grado, più agevoli da escutere. Per la parte assistita da garanzie reali, il 43 per cento è garantito da immobili residenziali; la quota assistita da immobili di tipo industriale, che potrebbero registrare maggiori difficoltà di alienazione, è pari al 10 per cento. L’analisi del grado di copertura evidenzia inoltre coverage crescenti con l’aumentare dell’anzianità delle sofferenze, in linea con il progressivo ridursi dei recuperi attesi. Relativamente allo stato delle procedure di recupero avviate dagli intermediari stanno emergendo comportamenti molto differenziati.

L’azione di alcuni intermediari è connotata da scarsa tempestività. In parallelo con il lavoro di verifica qualitativa, la Banca d’Italia sta avviando colloqui con le banche per mettere a fuoco le attività di rimedio nei casi di malfunzionamento dei processi interni di gestione delle sofferenze, che potrebbero indicare incongruenze sul fronte della corretta quantificazione delle rettifiche di valore. La Vigilanza valuterà le opportune azioni di intervento nei casi in cui le carenze segnaletiche dovessero persistere. È necessario che gli intermediari intensifichino gli sforzi per recuperare i ritardi accumulati e sfruttare appieno le potenzialità della nuova base dati per elevare l’efficienza dei processi di gestione dei crediti deteriorati. Queste informazioni devono divenire parte della reportistica manageriale indirizzata agli organi di vertice, in modo da orientare la definizione delle strategie e delle prassi operative più opportune per la massimizzazione dei tassi di recupero”.

Il mutato contesto competitivo, ha concluso Barbagallo “richiede azioni miranti a mantenere adeguate condizioni di redditività, a contenere i costi e, in alcuni casi, un ripensamento del modello di business. La situazione degli intermediari italiani è eterogenea. La maggioranza sta continuando a sostenere l’economia e a fare utili; una parte ha avviato misure di ridimensionamento e rilancio che consentono ora di guardare con un certo ottimismo al futuro. Ci sono poi casi più complessi, dove alle conseguenze negative della congiuntura si sono aggiunte quelle legate a scelte manageriali errate, a ritardi nell’adozione degli interventi correttivi, a comportamenti fraudolenti. Questi intermediari devono attivarsi con misure straordinarie. Il recupero di adeguate condizioni di redditività deve essere perseguito con tutte 2 Il patto marciano può essere previsto al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento oppure può essere introdotto successivamente, rinegoziando le condizioni contrattuali con il debitore, purché non sia stata avviata una procedura concorsuale. 10 le leve a disposizione, da integrare nell’ambito di idonei piani di ristrutturazione. Una precondizione per il successo di qualsiasi piano è il coinvolgimento e l’attiva compartecipazione dell’intera compagine aziendale. Le associazioni dei lavoratori possono svolgere in queste situazioni un ruolo decisivo. Quando un’impresa si trova in difficoltà può essere infatti necessario compiere scelte difficili sul fronte delle retribuzioni e dei livelli occupazionali. Le associazioni dei lavoratori possono contribuire alla definizione del piano di rilancio, nella consapevolezza che solo un’impresa in condizioni di equilibrio economico e patrimoniale può supportare l’economia del territorio e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali. Possono soprattutto contribuire a rendere i lavoratori parte attiva del rilancio. Non basta infatti una delibera del consiglio di amministrazione a garantire il successo di un piano. Come molti esempi anche al di fuori del comparto bancario dimostrano, le possibilità di successo di tali piani sono elevate solo se i lavoratori percepiscono l’oggettività delle difficoltà, condividono le strategie scelte e le applicano con il massimo impegno.

Lo schema di operazione su crediti deteriorati presentato dalla First Cisl si muove in questo solco. Mira a rendere i lavoratori parte attiva della strategia di risoluzione della crisi, conciliando gli interessi delle diverse parti in causa. L’iniziativa è finalizzata a salvaguardare l’azienda mediante la valorizzazione delle prospettive di recupero dei crediti deteriorati in un’ottica di medio periodo, in contrapposizione alle logiche speculative tipiche di molti dei soggetti che operano nel comparto. Queste finalità sono in linea con quanto sostenuto in più occasioni dalla Banca d’Italia. Cessioni massicce di crediti deteriorati determinano un trasferimento di risorse a beneficio dei pochi investitori specializzati che operano in questo mercato. Tuttavia, gli intermediari in condizioni di difficoltà possono non essere in condizioni di attendere per il tempo necessario a una gestione ottimale dei crediti deteriorati. In queste condizioni la cessione può divenire l’unica opzione disponibile. Altro merito della proposta della Cisl è di perseguire una logica economicamente fondata: mira a sfruttare l’imperfezione di questo mercato e a mantenere valore all’interno del territorio di riferimento dell’azienda”.

