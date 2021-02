Barometro Coface: nel 2021 ripresa economica eterogenea per Paesi e settori. Rischio proteste

Nell’ultimo Barometro trimestrale sui rischi e nella Guida annuale Rischio Paese e Settoriale, Coface, società attiva nell’assicurazione dei crediti, evidenzia una ripresa eterogenea per Paesi, settori di attività e livelli di reddito.

“L’ultimo trimestre del 2020 evidenzia una ripresa eterogenea trascinata dalla Cina e dai paesi asiatici, non tutte le principali economie avanzate però torneranno ai livelli di Pil pre-crisi nel 2021 – sottolinea Ernesto De Martinis, ceo di Coface in Italia e head of strategy Regione Mediterraneo & Africa –. Se da una parte arrivano segnali positivi da settori come quello automobilistico, chimico o da costruzioni, dall’altra parte la difficoltà del settore dei servizi potrebbe rallentare la ripresa di paesi dipendenti da questi, come Spagna e Regno Unito. Una rapida campagna di vaccinazione risulta quindi fondamentale, anche in Italia, per evitare gli stop and go di aperture-chiusure che danneggiano fortemente le economie già indebolite da molti mesi di pandemia.”

Secondo le previsioni di Coface, l’aumento delle disparità, insieme al diffuso malcontento per la gestione della pandemia da parte dei governi in molti paesi, può incoraggiare una maggiore frequenza di proteste e violenze potenziali quest’anno.

A distanza di un anno dall’inizio della pandemia di covid-19, e dalla recessione globale più forte dalla fine della seconda guerra mondiale, Coface stima che la crescita mondiale potrebbe attestarsi a +4,3% in media nel 2021, mentre il commercio globale dovrebbe aumentare del 6,7% in volume (dopo -5,2% nel 2020). Queste previsioni presuppongono che le principali economie avanzate siano in grado di vaccinare almeno il 60% della popolazione entro l’estate. Infatti, la conseguente immunità di gregge potrebbe segnare la fine dei cicli “a singhiozzo”, cioè periodi alterni di confinamento dannosi per l’attività economica. Il calo dei fallimenti d’impresa nel 2020 in tutte le regioni del mondo (-12% a livello globale, -22% nell’eurozona, -19% in Asia-Pacifico e -3% in Nord America), può essere attribuito ai piani di supporto da parte dei governi, la cui prosecuzione permetterà a molte imprese di sopravvivere quest’anno.

Tuttavia, malgrado l’impatto dei diversi piani di sostegno dei governi, Coface prevede che lo shock registrato nel 2020 porterà a un aumento delle insolvenze nel 2022, in particolare in Spagna (16% rispetto al 2019), Francia (13%), Italia (9%) e Germania (6%).

Nell’ultimo Barometro trimestrale, Coface prevede una ripresa economica eterogenea: