Bbva – Zurich Connect: al via accordo per prodotti digitali di bancassicurazione

Bbva e Zurich Connect, il marchio online italiano di Zurich Insurance Group, hanno siglato un accordo strategico di bancassicurazione a lungo termine in Italia.

Grazie alla nuova partnership, i clienti di Bbva e Zurich Connect avranno accesso all’acquisto di assicurazioni casa e auto. In una fase successiva, potranno poi accedere a prodotti che combinano sia banca che assicurazione.

“Questo nuovo accordo fa parte della strategia di Bbva di associarsi a partner leader nei loro settori, come Zurich Connect, con cui condividiamo il posizionamento, una strategia di vendita digitale e un’esperienza semplice e unica per i nostri clienti. Questo nuovo passo rafforza l’impegno di Bbva in Italia, aumentando la nostra profondità di prodotto e la presenza nell’ecosistema digitale della bancassicurazione italiana“, ha dichiarato Javier Lipúzcoa, head of digital banking di Bbva in Italia.

Giuseppe D’Elia, head of customer office and direct channels di Zurich in Italia ha aggiunto: “Questa partnership conferma la nostra attenzione all’innovazione e alla semplicità. Grazie a Bbva, un forte player per le soluzioni finanziarie digitali, continueremo lo sviluppo di prodotti e servizi specifici che sono vicini ai clienti e alle loro esigenze“.

A ottobre 2021 Bbva ha lanciato in Italia servizi retail completamente digitali, con una customer experience unica e prodotti e servizi all’avanguardia nel mercato italiano. Ora sta facendo un ulteriore passo avanti, aggiungendo l’assicurazione al suo catalogo di prodotti, insieme a Zurich Connect.

Nei prossimi tre anni, Bbva e Zurich Connect aggiungeranno a questo accordo nuove promozioni e servizi per i clienti Bbva in Italia, al fine di ampliare l’esperienza e continuare ad adattarsi alle loro esigenze.