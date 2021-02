Bcc Milano apre filiale a piazza Affari

Una nuova filiale si aggiunge alla rete commerciale di Bcc Milano, aumentando la rappresentanza della banca nella metropoli milanese. Si tratta di un immobile di prestigio ubicato in Piazza Affari 5, a pochi passi dall’ingresso del palazzo della Borsa. Dal 6 febbraio il nuovo sportello, già appartenuto a Bcc Centropadana, si è aggiunto ai 48 di Bcc Milano, la più grande banca cooperativa della Lombardia.

“Gestire un presidio territoriale e di rappresentanza in piazza Affari rappresenta una preziosa occasione per portare i valori e le caratteristiche distintive della cooperazione di credito e del gruppo Iccrea nel cuore del mondo economico finanziario italiano e punto di riferimento primario per quello europeo – ha dichiarato Giuseppe Maino, presidente di Bcc Milano –. Siamo impegnati da tempo nella promozione del mutualismo e della responsabilità sociale d’impresa a Milano, la nuova filiale ci consentirà di rafforzare questo impegno proponendo alle famiglie e alle imprese della metropoli una soluzione sostenibile in materia bancaria e finanziaria”.

Il passaggio di consegne tra le due banche è frutto di un attento processo di razionalizzazione operato sul territorio da Iccrea, il primo gruppo bancario cooperativo italiano, a cui entrambe aderiscono.

La transizione avviene in piena continuità di valori e di missione salvaguardando l’interesse delle imprese, delle famiglie e della comunità locale. Bcc Milano, nell’esprimere apprezzamento per il lavoro svolto sino ad oggi, ringrazia la banca consorella da cui raccoglie il testimone in questo importante presidio milanese.