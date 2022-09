Bcc Roma: utile netto a 40 mln (+60%) nel I semestre 2022

Prosegue la crescita di Bcc Roma, la prima banca di credito cooperativo in Italia e la maggiore del gruppo bancario cooperativo Iccrea. Nel primo semestre dell’anno l’utile netto ha sfiorato i 40 milioni di euro, registrando un aumento del 60%.

Saliti anche gli impieghi per finanziamenti alla clientela, attestatisi a 9,7 miliardi di euro (+5,6% l’aumento rispetto al 30 giugno 2021) e la raccolta totale, pari a 14,1 miliardi (+5%). In particolare, la raccolta diretta è aumentata del 5,5%, mentre quella indiretta ha evidenziato un incremento del 2,7%. All’interno della raccolta indiretta, il comparto del risparmio gestito è risultato in crescita dell’8,3%, arrivando a 1,9 miliardi di euro. Sul fronte economico, il margine di interesse semestrale è di 116,2 milioni di euro (+1,4% su base annua) e il margine di intermediazione di 178,1 milioni (+6,7%).

Positivo anche l’andamento dei crediti deteriorati. “L’incidenza dei valori lordi sul totale degli impieghi si è attestata al 5,5%, in diminuzione rispetto all’8,8% di giugno 2021. L’incidenza dei crediti deteriorati netti sugli impieghi si attesta all’1,6% contro il 3,4% dell’anno precedente. Se guardiamo alle sofferenze nette il dato è ancora più significativo: solo 22,7 milioni. Il grado di copertura è passato dal 73% di giugno 2021, al 90,3% di giugno 2022”, precisa una nota della banca.

I fondi propri di Bcc Roma al 30 giugno risultano pari a 873 milioni, in crescita dell’11,8%. “Con questa dotazione patrimoniale la banca soddisfa abbondantemente gli attuali vincoli normativi: il Cet1 Capital ratio e il Tier1 Capital ratio ammontano al 18,5%, mentre il Total Capital ratio è pari al 19,7% (erano tutti e tre pari al 16,3% a giugno 2021)”, prosegue la nota.

“Nonostante il difficile contesto economico, la Bcc di Roma ha migliorato i già positivi risultati raggiunti nel 2021, con un utile in crescita di oltre il 60% e un patrimonio che oggi ha raggiunto quasi 873 milioni di euro – ha commentato il presidente di Bcc Roma, Maurizio Longhi -. La solidità patrimoniale ci consente di guardare in maniera serena al futuro, puntando su una gestione efficiente che consolidi e accresca i risultati raggiunti, a beneficio del territorio, delle imprese e delle famiglie, che rappresentano da sempre il punto di riferimento della banca e verso i quali non faremo mai mancare il nostro supporto.