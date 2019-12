Bce, adotta il parere relativo alla nomina del nuovo membro del comitato esecutivo Isabel Schnabel

Il consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) ha adottato il parere relativo alla raccomandazione del consiglio dell’Unione europea sulla nomina di un membro del comitato esecutivo della Bce.

Il consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni riguardo alla designazione della candidata proposta, Isabel Schnabel, in quanto, si legge in una nota, persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall’articolo 283, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Isabel Schnabel è attualmente membro del consiglio degli esperti economici tedesco e professoressa di economia finanziaria all’Università di Bonn.

In seguito al parere del consiglio direttivo e a quello del Parlamento europeo, il nuovo membro del comitato esecutivo sarà nominato dal consiglio europeo. Il parere del consiglio direttivo, di prossima pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sarà reso disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Ue sul sito Internet della Bce.

Isabel Schnabel succederà con un mandato non rinnovabile della durata di otto anni a Sabine

Lautenschläger, dimessasi dalla carica con effetto dal 31 ottobre 2019.