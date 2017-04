Bce pronta a estendere il quantitative easing se le dinamiche dell’inflazione resteranno deludenti

di

La Bce terrà i tassi di interesse ai livelli attuali o più bassi per un periodo esteso di tempo e, in ogni caso, ben oltre l’orizzonte temporale del programma di acquisto di titoli, che dovrebbe concludersi a dicembre. È quanto ha ribadito il presidente dell’Eurotower, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa successiva alla decisione del consiglio direttivo dell’istituto di lasciare i tassi invariati.

Il consiglio ha confermato che intende proseguire gli acquisti netti di attività, condotti al nuovo ritmo mensile di 60 miliardi di euro, sino alla fine di dicembre 2017 o anche oltre se necessario, e in ogni caso finché non riscontrerà un aggiustamento durevole dell’evoluzione dei prezzi, coerente con il proprio obiettivo di inflazione. Contestualmente agli acquisti netti sarà reinvestito il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del programma di acquisto di attività. Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno incoerenti con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole del profilo dell’inflazione, il consiglio direttivo è pronto a incrementare il programma in termini di entità e/o durata.

“Non serve discutere ora di uscita dal quantitative easing – ha sottolineato Draghi -. Non ci sono motivi per alterare la nostra valutazione sull’outlook di inflazione, non c’è ragione per deviare dalle indicazioni che abbiamo dato nel comunicato”. La Bce “non prende decisioni di politica monetaria sulla base di possibili risultati elettorali. Discutiamo di politiche non di politica”. Draghi ha spiegato che nel consiglio direttivo della Bce c’è stata una discussione sul bilancio dei rischi attinente alla crescita, non sull’inflazione: “alcuni componenti hanno una visione più ottimistica della situazione economica e altri che riconosco che c’è stato un miglioramento, ma ritengono che questo non giustifichi alcun cambiamento nella comunicazione”.

Bce pronta a estendere il quantitative easing se le dinamiche dell’inflazione resteranno deludenti ultima modifica: da