Bce, pubblicata guida su criteri e procedura di vigilanza per valutare idoneità esponenti bancari

La Banca centrale europea (Bce) ha pubblicato oggi la guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La guida spiega come la vigilanza bancaria della Bce assicura la coerenza nell’applicazione dei criteri in materia di verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità, nell’intento di stabilire prassi comuni di vigilanza per la valutazione dell’esperienza, delle competenze e dell’adeguata levatura degli esponenti aziendali nominati all’interno degli organi di amministrazione di una banca, ad esempio in qualità di amministratori delegati o componenti non esecutivi.

Essa accresce inoltre la trasparenza dei criteri di valutazione, delle prassi e dei processi di vigilanza in uso presso la vigilanza bancaria della Bce. Il documento viene reso noto a conclusione di un processo di consultazione pubblica, in esito al quale sono stati, tra l’altro, forniti ulteriori chiarimenti sull’esperienza e sulla disponibilità di tempo richieste agli esponenti, nonché maggiori dettagli sui conflitti di interesse potenziali. Assicurare la qualità dell’alta dirigenza è fondamentale per la stabilità delle banche e dell’intero sistema bancario. Sebbene ciò sia responsabilità primaria degli intermediari stessi, è compito della Vigilanza bancaria della Bce verificare se le banche rispettino le norme finalizzate alla salvaguardia della buona governance, compresi i requisiti di idoneità per gli esponenti aziendali.

La pubblicazione della guida aiuterà le banche a conformarsi alle politiche definite dalla Vigilanza bancaria della Bce e a meglio comprendere le sue procedure di valutazione. Nel condurre le verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità la Vigilanza bancaria della Bce applica il pertinente diritto dell’Unione europea e la legislazione nazionale di recepimento dei 19 paesi dell’area dell’euro. Nei casi in cui il diritto dell’Ue lascia discrezionalità agli Stati membri nel determinare le modalità di recepimento, possono permanere differenze a livello nazionale. Pur rispettando tali differenze, la guida si propone di armonizzare le prassi di vigilanza adottate ai fini delle verifiche dei requisiti di professionalità e onorabilità. Nella fase di stesura della guida e durante il processo di consultazione la Bce ha operato in stretto raccordo con l’Autorità bancaria europea (Abe).

Il testo è in linea con il progetto di orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei componenti dell’organo di amministrazione e del personale che riveste ruoli chiave predisposto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, Esma) e dall’Abe e sottoposto da quest’ultima a consultazione pubblica. Eventuali modifiche a tali orientamenti a seguito della consultazione potrebbero portare a cambiamenti nelle politiche, nelle prassi e nei processi della Vigilanza bancaria della Bce e determinare pertanto la revisione della guida della Bce. La guida è concepita come uno strumento pratico che sarà regolarmente aggiornato per tenere conto dei nuovi sviluppi e delle esperienze acquisite sul campo.

