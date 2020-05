Bce: nel 2019 crescita economica all’1,2%. Decisi tre interventi di accomodamento politica monetaria

La Banca centrale europea (Bce) ha presentato oggi il suo Rapporto annuale sul 2019. Redatto prima della diffusione della pandemia di coronavirus (Covid‑19) a livello mondiale, tiene conto esclusivamente delle attività svolte dalla banca centrale lo scorso anno. “Da quel momento la situazione economica e gli interventi di policy della Bce hanno subito un radicale mutamento. La Bce farà tutto ciò che sarà necessario nell’ambito del suo mandato per sostenere l’area dell’euro durante questa crisi”, precisa il comunicato stampa diffuso oggi.

Appoggio del 76% dei cittadini europei. Mai così alto

Nel 2019 si è celebrato il 20° anniversario dell’introduzione dell’euro e “il sostegno dei cittadini dell’area dell’euro nei confronti della moneta unica, rilevato dall’indagine Eurobarometro di novembre, ha toccato il 76 per cento, quota mai raggiunta in precedenza”.

Economia e occupazione nell’Area euro

Lo scorso anno la crescita economica dell’area si è ridotta ulteriormente, portandosi all’1,2%, dall’1,9 del 2018. “La protratta espansione è stata sostenuta da condizioni di finanziamento favorevoli, nuovi incrementi dell’occupazione e un’intonazione moderatamente espansiva delle politiche di bilancio, benché l’incertezza connessa alle controversie commerciali internazionali abbia pesato in modo particolare sul settore manifatturiero e sugli investimenti”, precisa il Rapporto annuale della Bce sul 2019.

Nel 2019 i mercati del lavoro dell’area dell’euro hanno continuato a mostrare un miglioramento. Il tasso di disoccupazione ha segnato un’ulteriore flessione al 7,6 per cento, mentre la dinamica retributiva è rimasta vigorosa e prossima alla media di lungo periodo.

Nell’area dell’euro l’inflazione complessiva si è attestata all’1,2 per cento in media d’anno, in calo rispetto all’1,8 per cento del 2018. Questo andamento ha riflesso il minore contributo delle due componenti più volatili, l’energia e i beni alimentari. Al netto di tali componenti, nel 2019 l’inflazione si è attestata in media all’1,0 per cento, lo stesso livello dei due anni precedenti.

La politica monetaria: tre serie di interventi di accomodamento

In tale contesto, il consiglio direttivo della Bce ha intrapreso un’azione di ulteriore accomodamento monetario, esplicatasi in tre diverse fasi nel corso dell’anno, mediante una nuova serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine, un’estensione delle nostre indicazioni prospettiche (forward guidance), una riduzione del tasso sui depositi presso la banca centrale e il riavvio del nostro programma di acquisto di attività. Sul finire dell’anno si sono manifestati i primi segnali di stabilizzazione della dinamica della crescita e un lieve incremento dell’inflazione di fondo.

“Il consiglio direttivo, nell’ambito del processo di valutazione della nostra politica monetaria, tiene conto dell’impatto di possibili effetti collaterali – ha chiarito Christine Lagarde, presidente della Bce -. In quest’ottica è stato introdotto un sistema a due livelli per la remunerazione delle riserve, in cui parte della liquidità in eccesso delle banche è esente dal pagamento del tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale, al fine di salvaguardare il canale bancario di trasmissione della politica monetaria”.

La capacità di tenuta delle banche

La redditività strutturalmente bassa resta una sfida per le banche dell’area dell’euro, sebbene il settore presenti una dotazione patrimoniale adeguata, con un coefficiente di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) pari al 14,2 per cento. Durante il 2019 l’elevata assunzione di rischi nei mercati finanziari e immobiliari ha continuato ad alimentare l’accumularsi di vulnerabilità connesse ai prezzi delle attività, mentre nel settore finanziario non bancario in espansione i rischi hanno continuato a crescere. I paesi dell’area dell’euro, in consultazione con la Bce, hanno attuato una serie di misure macroprudenziali per mitigare i rischi sistemici e rafforzare la capacità di tenuta a fronte di tali rischi.

L’Eurosistema ha proseguito il proprio impegno per assicurare il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, ad esempio sul fronte dei preparativi per la sostituzione di Target2 con un nuovo, avanzatissimo sistema di regolamento lordo in tempo reale e dell’adozione di una nuova strategia per i pagamenti al dettaglio. Tale strategia incoraggia lo sviluppo di una soluzione paneuropea elaborata dal mercato per i pagamenti presso i punti di interazione che completerà l’Area unica dei pagamenti in euro, realizzata con successo.

L’impegno per sostenere il funzionamento del mercato e i servizi finanziari forniti ad altre istituzioni

Dal 2 ottobre è stata avviata la pubblicazione di un nuovo tasso di riferimento overnight, l’€STR (euro short‑term rate), che dovrà sostituire entro gennaio 2022 l’Eonia, attualmente in uso. La produzione dell’€STR con frequenza giornaliera non ha posto alcuna difficoltà e la metodologia si è dimostrata affidabile.

Impatto dei cambiamenti climatici e comunicazione con i cittadini

La Bce continua a studiare attentamente l’impatto dei cambiamenti climatici sulle prospettive per la stabilità dei prezzi e sul sistema finanziario, “adoperandosi fra l’altro per comprendere l’intensità di carbonio dei portafogli dei prestiti bancari e sviluppare un quadro analitico al fine di svolgere un esercizio di stress pilota sul rischio climatico per il settore bancario dell’area dell’euro”. La banca centrale inoltre comunica di contribuire a combattere i cambiamenti climatici attraverso le proprie decisioni di investimento e le attività svolte in campo ambientale. “Fra il 2008 e il 2018 abbiamo ridotto le emissioni di carbonio e il consumo di energia per postazione di lavoro rispettivamente del 74 e del 54 per cento”, si legge nel Rapporto annuale del 2019.

Infine, lo scorso anno è stato caratterizzato anche dalla ricerca di un dialogo con una platea più vasta di quella costituita dai mercati finanziari e dagli esperti e all’ascolto più attento delle preoccupazioni dei cittadini. Fra le varie iniziative sono stati realizzati il concorso #EUROat20, una nuova serie di video “La BCE spiega” e un podcast mensile.