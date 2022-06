Berkshire Hathaway HomeServices apre a Roma la seconda sede italiana dopo Milano. L’iniziativa è possibile grazie all’accordo siglato dalla rete internazionale di intermediazione immobiliare con Roma Immobiliare, player attivo sul mercato capitolino da oltre 15 anni, con un’offerta di immobili di pregio nel Centro Storico e nelle zone limitrofe.

“L’Italia e Roma non hanno bisogno di presentazioni nel mondo. Il Bel Paese raccoglie da sempre un incredibile e crescente interesse da parte degli investitori stranieri che cercano soluzioni prestigiose – ha dichiarato Christy Budnick, ceo Berkshire Hathaway HomeServices –. Per questo siamo presenti sul territorio dal 2019. Ad oggi, l’entusiasmo dei nostri investitori globali per il mercato romano e per tutte le destinazioni ‘flagship’ del mondo è in costante crescita. Crisi pandemica e instabilità geopolitica hanno creato degli scossoni, ma il lusso non perde la sua forza attrattiva. La nostra crescita continua: entrare a far parte nel nostro network significa aprire una finestra di opportunità da tutto il mondo”.

Berkshire Hathaway HomeServices Roma Immobiliare rilancia know-how ed offerta per una espansione commerciale nazionale ed internazionale. L’expertise e la visione delle sfide future sul mercato capitolino sono riassunte dal suo ceo, Francesco Minervini: “Milano ha avuto un boom durante e dopo Expo, ora è arrivato il turno di Roma. Tutti gli indicatori confermano che in questo momento la Capitale è la scommessa più importante per i fondi di investimento e gli imprenditori nazionali ed interazionali. La crescente attenzione è confermata anche dal flusso di capitali da parte di catene globali di prodotti, servizi e ospitalità. La nostra grande esperienza per gli immobili delle zone centrali della città sarà fondamentale.”

“Abbiamo trovato il miglior partner sul mercato di Roma e siamo sicuri che questa espansione sarà propedeutica ad un’ulteriore crescita del nostro network verso il meridione, che piace al pubblico internazionale degli investitori. Abbiamo grandi ambizioni”, ha concluso Marcus Benussi, managing partner & general counsel di Berkshire Hathaway HomeServices Maggi Properties.