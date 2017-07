di

Best and Fast Change, uno dei principali operatori di cambiavalute in Italia, si è aggiudicato uno dei due lotti relativi alla gara indetta da Aeroporti di Roma (Adr) per la gestione del servizio di cambio negli aeroporti romani di Ciampino e Fiumicino. La concessione avrà durata di 5 anni e prevede 5 uffici nello scalo di Fiumicino e 2 a Ciampino. Il 13 luglio è stato inaugurato l’ultimo dei 7 uffici, i quali ad oggi risultano pienamente operativi. Per garantire il completo funzionamento dei 7 uffici per oltre 17 ore al giorno, Best and Fast Change ha assunto circa 30 operatori di cassa.

Nell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci‘ di Fiumicino, 3 uffici di cambio sono collocati dopo i varchi di sicurezza (zona “air-side”) e 2 nell’area prima dei varchi (“land-side”). I due uffici di Ciampino sono invece situati uno in area arrivi e il secondo in area partenze.

Con queste nuove aperture, Best and Fast Change conta ad oggi 28 filiali dislocate nei principali aeroporti e città turistiche italiane quali Firenze, Venezia, Roma, Milano, Bari e Alghero. Best and Fast Change è presente anche in Spagna con una società controllata che gestisce 5 uffici di cambio tra Madrid, Barcellona e Siviglia.

“L’aggiudicazione di questa gara – ha dichiarato Fabrizio Signorelli, fondatore e amministratore unico di Best and Fast Change – darà un contributo fondamentale allo sviluppo del nostro business. Grazie a queste nuove aperture, stimiamo che il giro d’affari annuo di Best and Fast Change possa raggiungere la quota di circa 70 milioni di euro di volumi transati”.

Best and Fast Change vince la gara per la gestione di uffici cambiavalute negli aeroporti di Roma ultima modifica: da