BinckBank, un trimestre da record

BinckBank n.v., il gruppo olandese quotato sul listino Euronext della Borsa di Amsterdam che controlla la filiale italiana BinckBank Italia, ha presentato i dati di bilancio del primo trimestre 2017.

“I primi mesi del 2017 sono stati da record: sia come numero di eseguiti (+14%) e asset in deposito (+7%) che come qualità e quantità di servizi e prodotti offerti ai nostri clienti – ha dichiarato Vincenzo Tedeschi, direttore generale di BinckBank Italia -. Nel 2017 ricorre il nostro 5° anno di presenza sul mercato italiano e la nostra crescita è stata costante ed esponenziale. Stiamo investendo molto sia per rafforzare la struttura interna dell’azienda che per offrire nuovi performanti prodotti e servizi ai nostri clienti. In particolare, stiamo infatti: lanciando la nuova piattaforma avanzata di trading; introducendo nuovi servizi come i futures sulle commodities o le opzioni settimanali dell’Eurex; definendo il nuovo programma formativo; lavorando al restyling del sito binck.it (sia nella area privata che nell’area pubblica); potenziando il programma “Binck per Prof” dedicato ai consulenti indipendenti; implementando la strategia di lancio in Italia di “Binck Forward“, la nuova piattaforma di robot-advisor di Binck già operativa in diversi paesi europei. Saranno mesi molto intensi e siamo sicuri che porteranno a dei risultati importanti nel breve e lungo periodo, sia in termini qualitativi che qualitativi”.

Principali dati Q1FY17 Binck Italia:

– Numero di ordini eseguiti: 147.919, + 14% (Q1FY2016: 129.123)

– Numero di clienti: 6.298, + 15% (Q1FY 2016: 5.449)

– Asset totali in deposito: € 608 milioni, +7 % (Q1 2016: € 564 milioni)

– Risultato Operativo ante internal cost allocation: € +0,072 milioni (Q1 2016: € -0,191 milioni)

Principali dati Q1FY2017 BinckBank N.V.:

– Numero di ordini eseguiti: 2 milioni, (Q1FY 2016: 2,1 milioni)

– Numero di clienti: 617 migliaia, (Q1FY 2016: 610 migliaia)

– Asset totali in deposito: € 24,2 miliardi, (Q1FY 2016: € 20,2 miliardi)

– Risultato Netto: € 7,786 milioni, (Risultato Netto Q1FY 2016: € 8,509 milioni)

– Capital Ratio: 30,3% (Q1FY2016: 36,7%)

