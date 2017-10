Blender, arriva anche in Italia la piattaforma che promette di rivoluzionare i prestiti fra privati

di

Oltre 30.000 richieste di finanziamento al mese per un valore totale di oltre 133 milioni di euro a livello globale, con una crescita media mensile del 10%. Sono questi i numeri di Blender Global, la piattaforma intercontinentale di prestiti peer-to-peer che ha fatto il suo debutto anche in Italia e che promette di rivoluzionare la cultura dei prestiti fra persone rendendoli semplici e trasparenti.

Con quartier generale a Tel Aviv, Blender è presente in Italia, Israele e Lituania e detiene la licenza e-Money (Emi) a livello europeo. Questa licenza consente di operare nell’Unione Europea per gestire conti, concedere prestiti, trasferire fondi tra i clienti e concedere l’uso della piattaforma ad altre società. Permette, quindi, di svolgere la maggior parte delle attività bancarie. Il piano di espansione prevede di crescere prioritariamente in Europa ed in America Latina.

Le domande di prestito sono per il 40% dovute a liquidità ed esigenza di rifinanziamento di debiti pre-esistenti, ma si chiedono prestiti anche per sistemare la casa o comprare l’auto. Nessun prestatore ha mai perso soldi fino ad oggi in Blender grazie al processo di selezione e al Fondo di Garanzia. Il tasso di approvazione dei mutui è superiore alla media di mercato.

“L’ingresso sul mercato italiano rappresenta una tappa strategica nel nostro piano di espansione a livello globale. La conoscenza degli strumenti di accesso al credito alternativi è ancora bassa in Italia: il comparto vale circa settanta milioni di euro (valori primo semestre 2017), ma il valore potenziale di questo settore è altissimo, basti pensare che nel Regno Unito vale alcuni miliardi di sterline”, ha commentato Alessandro Floris, country manager per l’Italia di Blender.

Il modello del prestito peer-to-peer

Blender opera in base a modelli di peer-to-peer-lending che hanno ampiamente dimostrato la loro efficacia a livello internazionale, riducendo in maniera significativa i margini di interesse. Il segreto del successo di questa piattaforma è nella possibilità di effettuare un controllo veloce ed affidabile, basato su fonti di informazioni incrociate e su un ristretto numero di documenti e verifiche bancarie. Gli elementi così raccolti permettono a Blender di avere un quadro preciso della solvibilità di ciascun richiedente in modo sicuro, protetto e discreto.

La formula di business

Blender è un incubatore di contatti fra i privati che vogliono erogare un finanziamento e quelli che cercano un prestito veloce. Crea un collegamento fra richiedenti prestatori, verifica la loro capacità di rimborso e li mette in contatto in forma anonima.

I vantaggi per gli utenti

Al centro della formula di business di Blender c’è la tutela delle persone, che rappresenta la base del prestito fra privati. Il risultato? Tassi di interesse più elevati per chi presta e più bassi per i richiedenti prestito. Blender non ha filiali, migliaia di dipendenti o elevate spese di gestione. Il guadagno della società è costituito da una commissione chiara e trasparente e non da un margine sul tasso di interesse.

“Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è di crescere in Italia dando accesso a questo mercato in maniera veloce, trasparente e totalmente digitale, utilizzando una piattaforma tecnologica innovativa – ha aggiunto Floris –. Grazie a Blender, i prestiti si ottengono e si finanziano online, in pochi minuti e le condizioni le stabiliscono gli utenti”.

Il motore DirectMatch

Blender si basa sul motore DirectMatch, un sistema basato su algoritmi matematici sofisticati ed esclusivi che consente la massima corrispondenza tra la possibilità di restituzione dei finanziamenti da parte dei richiedenti e le aspettative di coloro che concedono il prestito.

Il sistema suddivide la somma disponibile di ciascun prestatore tra un ampio numero di prestiti, in modo tale che ciascun richiedente riceva i soldi da un elevato numero di prestatori. In questo modo, il sistema ottimizza la diversificazione delle somme prestate e riduce il rischio connesso al rimborso del finanziamento.

L’algoritmo Blender Rating

Blender ha sviluppato un innovativo algoritmo proprietario per il credit rating in grado di valutare la solvibilità dei privati attraverso il monitoraggio incrociato di variabili diverse. La profilazione di ogni utente richiedente un prestito viene effettuata incrociando i dati delle fonti pubbliche e delle altre fonti tradizionali con le informazioni pubbliche derivanti dalla sua presenza on line.

Un fondo a garanzia dei prestatori

Blender ha costituito un Fondo di Garanzia a favore dei prestatori, che verrà utilizzato nel caso in cui uno dei richiedenti abbia difficoltà a restituire il finanziamento ricevuto. Il fondo viene alimentato con versamenti pari ad una determinata percentuale dell’ammontare complessivo di ciascun prestito, per garantire la massima sicurezza ai prestatori.

Con ReBlend un mercato secondario liquido

Nella piattaforma di Blender esiste una funzionalità che consente di cedere ed acquistare prestiti in essere, un vero e proprio mercato secondario chiamato ReBlend. Ogni prestatore può decidere di vendere i suoi prestiti ad altri prestatori che intendano acquistarli. Chi lo desidera può in ogni momento recuperare la somma che ha messo a disposizione mediante la concessione di un finanziamento, semplicemente mettendo in vendita il prestito e un altro prestatore potrà procedere ad acquistarlo.

Sempre a portata di app

L’applicazione “Blender prestiti tra privati” è disponibile per i iPhone e Android ed è scaricabile gratuitamente attraverso il sito delle applicazioni iTunes o Google Play. Consente di registrarsi su Blender, eseguire operazioni e seguire l’andamento del proprio conto. È, inoltre, possibile ricevere un prestito proprio attraverso l’app di Blender.

Innovazione a prova di frode

Grazie alla sua tecnologia Blender ha un tasso di transazioni fraudolente vicino allo zero. Basata su un sistema cloud, la piattaforma è facilmente accessibile da tutti i dispositivi mobili e coniuga la complessità dell’innovazione tecnologica con l’estrema semplicità di utilizzo per i suoi utenti.

Blender Italia aderisce all’ecosistema Fintech district

Blender Italia s.r.l., guidata dal country manager Alessandro Floris, è fra i partner di Fintech district, la community di aziende Hi-Tech nata su iniziativa di SellaLab, la piattaforma di innovazione del Gruppo Banca Sella, e di Copernico, la piattaforma di spazi di lavoro che promuove lo smart working. Obiettivo del progetto è sviluppare un ecosistema per la crescita delle start up e delle aziende aderenti, fra le quali: Blockchainlab, Cisco, Credimi, Digital Magics, Growish, Hype, Moneyfarm, P101, Primomiglio, Sardex, Satispay, Slimpay, SupernovaeLabs.

Blender, arriva anche in Italia la piattaforma che promette di rivoluzionare i prestiti fra privati ultima modifica: da