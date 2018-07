Blue Assistance, cambio al vertice

di

A partire dal primo agosto la direzione generale di Blue Assistance, giunta al suo venticinquesimo anno di attività, rimane affidata a Marco Mazzucco, che già da alcuni mesi affiancava nel ruolo Matteo Cattaneo, che lascia tale incarico in relazione ai suoi crescenti impegni in ambito di Reale Group.

Marco Mazzucco, romano, nato nel 1965, ha iniziato la sua carriera in Nuova Tirrena Assicurazioni, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità per oltre dieci anni. Nel 2001 entra in Reale Mutua in qualità di responsabile vendita e marketing per poi ricoprire, nel 2007, la posizione di direttore commerciale e marketing Italia e direttore brand di Gruppo Italia e Spagna e, nel 2014, quella di direttore distribuzione e Marketing Italia – direttore brand di Gruppo Italia e Spagna.

Nel 2016 riceve il premio Le Fonti Awards come direttore marketing dell’anno “per aver puntato sul connubio vincente di tecnologia e rete, promuovendo la filosofia alla base di tutte le società di Reale Group di un agire fondato sul principio del valore aggiunto dell’operare insieme”.

Uomo d’azienda, per la sua lunga esperienza professionale in Reale Group, Marco Mazzucco ha inciso significativamente sulla strategia del Gruppo, portando grandi contributi e conseguendo importanti risultati sia nell’ambito più propriamente commerciale sia nell’area marketing e comunicazione.

“A Marco Mazzucco i migliori auguri di buon lavoro nel nuovo ruolo – ha dichiarato Luigi Lana, presidente del consiglio di amministrazione di Reale Mutua e di Blue Assistance -. Sono certo che la lunga esperienza da lui maturata in Reale Group, insieme alla sua elevata professionalità in ambito commerciale, e non solo, contribuiranno all’ulteriore profittevole sviluppo di Blue Assistance. A Matteo Cattaneo il nostro ringraziamento per l’importante apporto da lui prestato in questi anni a favore della crescita della nostra controllata”.

Reale Group è un Gruppo internazionale presente in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo, Società Reale Mutua di Assicurazioni, e le sue controllate; offre proposte nel campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi, tutelando quasi 4,5 milioni di Assicurati. Con circa 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità calcolato con il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 272,5% (al 31/12/2017).

La Togetherness esprime l’essenza del Gruppo, la mutualità, i suoi valori e i principi fondanti la sua missione; guida l’agire di tutte le società, facendone risaltare l’essenza e la distintività sul mercato, in termini di affidabilità, serietà e qualità del servizio.

