Bnp Paribas Asset Management entra a far parte del club dei partner di Assoprevidenza, l’Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementari. Il club riunisce i sostenitori della diffusione della cultura previdenziale e del welfare in Italia.

“Entriamo a far parte del Club di Assoprevidenza con grande soddisfazione. I fondi pensione rappresentano una componente importante dei nostri investitori in tutti i paesi in cui siamo presenti. In Italia, abbiamo relazioni con gli investitori previdenziali da oltre 20 anni e riteniamo di poter contribuire allo sviluppo delle “best practices” di settore in materia di investimento delle risorse finanziarie, ha spiegato Marco Barbaro, branch general manager.

Bnp Paribas Asset Management è l’entità specializzata nella gestione del risparmio di BNP Paribas, uno dei principali gruppi bancari in Europa e nel mondo. Bnpp Am mira a generare rendimenti sostenibili a lungo termine per i propri clienti, sulla base di una filosofia unica orientata alla sostenibilità. Le competenze d’investimento di BNPP AM si articolano su cinque strategie chiave: Strategie ad alta convinzione, Private Debt & Real Assets, Multi-Asset, Quantitative & Solutions (MAQS), Emerging markets e Liquidity Solutions, con processi d’investimento che incorporano analisi quantitative e fondamentali.

La sostenibilità è parte integrante della strategia e del processo decisionale di Bnpp Am. Tra i leader negli investimenti tematici in Europa, BNPP AM contribuisce alla transizione energetica, alla sostenibilità ambientale e alla promozione dell’uguaglianza e della crescita inclusiva. BNPP AM vanta un patrimonio in gestione pari a 500 miliardi di euro (gestione e consulenza per 622 miliardi di euro) e si avvale della collaborazione circa 500 professionisti dell’investimento e circa 4800 dipendenti dedicati alle relazioni con la clientela, al servizio di clienti istituzionali, aziende ed investitori individuali in 67 paesi del mondo.