Bnp Paribas Cardif e Europ Assistance lanciano Assistenza vaccini covid-19

Si chiama Assistenza vaccini covid-19 ed è la nuova inziativa targata Bnp Paribas Cardif, Bnl e Europ Assistance Italia con l’obiettivo di aiutare le persone ad avere consulenza e assistenza telefoniche qualificate e di consulto medico post vaccino.

Legata ad una polizza assicurativa, l’Assistenza vaccini covid-19 è offerta a tutti gli assicurati attuali di polizza unica Bnl e a coloro che sottoscriveranno il piano entro il 25 settembre 2021. Polizza unica Bnl, realizzata da Bnp Paribas Cardif in sinergia con Bnl, mette a disposizione soluzioni modulari con aree di intervento specifiche in campo socio-sanitario, sia per il sottoscrittore sia per i suoi cari, e strumenti di digital care per dare assistenza digitale e a domicilio attraverso un’app dedicata.

Con Assistenza vaccini covid-19, in particolare, i clienti avranno una infoline vaccinazione covid-19 dedicata per fornire informazioni e indicazioni sulle vaccinazioni, dando un orientamento qualificato che aiuti anche a distinguere tra notizie fondate e fake news. Per chi si è già sottoposto alla vaccinazione è disponibile poi un consulto medico telefonico per valutare lo stato di salute e, nel caso si rendesse necessario, è previsto anche l’invio di un medico al domicilio.

I consulti medici e l’assistenza sono gestiti dalla centrale medica di Europ Assistance, che dal 2013 ha ottenuto la qualifica di struttura sanitaria, composta da un direttore sanitario, 20 medici disponibili in centrale operativa 24/7, 42 medici pronti a partire per assistere i clienti all’estero e 45 operatori altamente specializzati e aggiornati.

“In questo scenario di emergenza in cui evolvono in maniera repentina le necessità legate alla salute, noi rispondiamo alle mutate esigenze reinventando l’assistenza e continuando così ad affiancare i nostri clienti nelle loro necessità più attuali. Siamo lieti di far parte di questo progetto, offrendo la nostra esperienza nell’ambito dell’assistenza a distanza e contribuendo ad aiutare le persone a distinguere tra informazioni fondate e fake news grazie alla nostra centrale medica”, spiega Fabio Carsenzuola, amministratore delegato di Europ Assistance.

“Oggi sentiamo forte la responsabilità di dover assumere un ruolo sempre più attivo nel più ampio ecosistema della salute restando al fianco delle persone – ha affermato Isabella Fumagalli, ceo di Bnp Paribas Cardif -. La nostra missione, rendere l’assicurazione più accessibile, si sostanzia anche nel rispondere prontamente ai bisogni non solo in termini di cura ma anche informativi ed assistenziali, mettendo in sinergia diversi operatori intorno allo stesso valore condiviso”.

“Oggi un’azienda socialmente responsabile deve sapersi confrontare con un contesto in costante cambiamento a causa della straordinaria situazione sanitaria, sociale ed economica che tutti ancora viviamo – ha concluso Mauro Bombacigno, direttore engagement Bnl e Bnp Paribas in Italia -. In Bnl gruppo Bnp Paribas siamo impegnati nell’interpretare i nuovi bisogni e le aspettative delle diverse comunità cui ci rivolgiamo e sviluppiamo iniziative concrete per essere al fianco delle persone in modo utile ed efficace. Questo nuovo servizio di assistenza sui vaccini è un modo per informare i nostri clienti e contribuire a renderli più consapevoli e sereni su un argomento che riguarda la salute, la vita e il futuro di tutti noi”.