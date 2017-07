di

Innovare per prevenire, assistere e proteggere. Nel suo ruolo di preventive insurer Bnp Paribas Cardif, tra le prime dieci compagnie assicurative in Italia, sta costruendo l’assicurazione di domani su questo nuovo paradigma. Perché grazie alle idee innovative e a polizze di nuova generazione, con modelli predittivi e un ecosistema di partner, fornitori di servizi e dispositivi interconnessi, il settore assicurativo può davvero sviluppare modelli basati su prevenzione, assistenza e interazione con il cliente, anziché sul mero risarcimento.

È quindi la Preventive Insurance il tema [email protected] Call4Ideas 2017, il contest internazionale promosso da Bnp Paribas Cardif, in collaborazione con InsuranceUp.it, il primo portale in Italia dedicato all’innovazione digitale e all’imprenditorialità nel settore assicurativo. Quest’anno il contest vedrà anche la collaborazione di Openup, la piattaforma digitale sviluppata da Bnp Paribas che mette in contatto startupper e referenti del Gruppo, e di Medici, la piattaforma di consulenza strategica per l’innovazione in ambito Fintech alimentata dal più grande network di startup nel settore, con circa 8 mila censite.

Il tema della Preventive Insurance, che offre vantaggi ai clienti e alle compagnie, è molto attuale e nella sua applicazione la tecnologia avrà nei prossimi anni un peso sempre maggiore, come dimostrano i risultati del rapporto di PwC sulla “Connected Insurance”: la stima delle vendite di Wearable device legati all’ambito salute, nel 2019, raggiungerà i 245 milioni di unità, triplicando il dato del 2015; nell’area Smart Home, il numero degli smart device domestici crescerà annualmente fino al 2019 del +50%, raggiungendo nel 2020 tra i 500 e i 700 milionui di unità; per quanto riguarda la mobilità, sul fronte delle auto connesse il mercato italiano è uno dei più maturi ma si prevede nel periodo 2017-2022 un’ulteriore crescita del fatturato di ben il 24% annuo.

Questa edizione [email protected] , nata nel 2014 con l’obiettivo di individuare le migliori startup tecnologiche e digitali con cui sviluppare percorsi di collaborazione, premierà, quindi, le tre migliori idee che si possano concretizzare in soluzioni di prevenzione, sicurezza e benessere dei nuovi consumatori, con particolare attenzione al mondo della salute, della famiglia, della casa e della mobilità.. Chiunque, tra startup, technology provider, professionisti, sviluppatori, studenti abbia proposte innovative di modelli predittivi, che permettano analisi previsionali per anticipare gli eventi, o di piattaforme digitali, oggetti connessi o servizi volti a prevenire o mitigare i rischi, ha tempo fino al 23 ottobre 2017 per presentare il proprio progetto.

Gli ideatori delle idee più creative, selezionati da un Comitato costituito da executive del Gruppo Bnp Paribas e di Bnp Paribas Cardif, da professionisti universitari nell’ambito delle tecnologie digitali e da esperti, saranno affiancati dal team R&D di Bnp Paribas Cardif che li aiuterà a sviluppare l’idea, tenendo in considerazione le esigenze del mercato e della Compagnia. I finalisti presenteranno le proprie proposte il giorno dell’evento finale aperto al pubblico, dove verranno premiate le 3 ritenute più innovative dal Comitato di valutazione. I vincitori verranno, quindi, supportati dalla Compagnia nello sviluppo e nella concretizzazione del loro progetto. Con la quarta edizione [email protected] Call4Ideas, arrivano a 400 mila € gli investimenti programmati in quattro anni, distribuiti tra i vari progetti vincitori.

Tutti finalisti saranno, inoltre, inseriti nel database di Medici, usufruiranno di servizi di marketing e visibilità per un valore equivalente a 1.500 euro e il loro progetto verrà presentato a C Entrepreneurs Fund, il fondo venture capital di Bnp Paribas Cardif.

Le proposte di partecipazione devono essere inviate entro il 23 ottobre 2017 tramite il form di registrazione al link: http://www.insuranceup.it/it/call4ideas

