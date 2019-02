Bnp Paribas Personal Finance e Crif lanciano Sonar, piattaforma paneuropea per la concessione e la gestione del limite di credito delle concessionarie auto

di

Al fine di rispondere alle esigenze in continua evoluzione degli Oem (Original equipment manufacturers, produttori automobilistici) e delle concessionarie auto, Bnp Paribas Personal Finance e Crif hanno sviluppato una piattaforma del credito scalabile end-to-end, progettata nella sede centrale del Gruppo e distribuita in 14 paesi per servire circa 7.000 operatori convenzionati con Bnp Paribas Personal Finance.

Tutti i settori e i servizi stanno attraversando una fase di profondo cambiamento dettato dalla rivoluzione digitale e tecnologica. Questo è particolarmente vero per l’industria automobilistica se si pensa ai servizi web, alle opportunità offerte dai social network e, naturalmente, all’avvento di nuove tecnologie come le automobili a guida autonoma. In questo scenario, le attività degli Oem da un lato e delle concessionarie auto dall’altro si stanno evolvendo in modo tanto consistente quanto rapido, e per questo è necessario che si trasformino anche i loro modelli commerciali e operativi.

Per sviluppare le loro attività nel modo più efficace, gli Oem e le concessionarie sono alla ricerca di partner in grado di fornire soluzioni trasparenti, integrabili, efficienti in termini di costi e veloci nel rispondere alle loro esigenze di finanziamento.

Questo è il motivo per cui Bnp Paribas Personal Finance, azienda leader nel credito al consumo in Europa, e Crif, azienda specializzata in informazioni creditizie e commerciali, predictive analytics e soluzioni per il credito, hanno deciso di mettere a fattor comune la loro lunga e proficua collaborazione in Italia (dove Bnp Paribas Personal Finance opera attraverso la società Findomestic Banca) per distribuire la piattaforma Sonar (Smart Online Assessment of Risk, Valutazione Intelligente e Connessa del Rischio) nella maggior parte dei mercati europei.

Nello specifico, Sonar è la soluzione in grado di gestire i processi di concessione, monitoraggio e reporting dei finanziamenti ai concessionari in modo totalmente automatizzato e digitale, ma anche di ottimizzare le relazioni commerciali con gli Oem e i partner riducendo i tempi di approvazione, i rischi operativi e i costi.

In estrema sintesi, Sonar è uno strumento centralizzato che collega tutti gli attori coinvolti nei diversi paesi, automatizzando le attività dei processi di concessione e monitoraggio del credito. In questo modo garantisce che i processi siano controllati, omogenei e snelli, con una migliore qualità dei dati e minori rischi operativi.

“È fondamentale che Bnp Paribas Personal Finance sia in grado di trovare partner affidabili per industrializzare le migliori practise sperimentate all’interno del Gruppo ed essenziali per soddisfare le aspettative e le esigenze dei clienti sia diretti che indiretti. La partnership con Crif è un esempio importante della capacità della nostra azienda di diffondere uno strumento in più paesi, grazie alla nostra impronta internazionale, di grande utilità nell’attività auto, capacità che rappresenta uno dei nostri principali driver di business”, ha spiegato Laurent David, ceo di Bnp Paribas Personal Finance.

“Crif è orgogliosa di essere stata scelta da Bnp Paribas Personal Finance come partner strategico per lo sviluppo globale del progetto Sonar. Questo accordo unisce la cooperazione di lunga data maturata in Italia con Findomestic insieme alle capacità uniche e alle best practice globali di Crif nella gestione del rischio di credito”, ha commentato Carlo Gherardi, presidente e ceo di Crif.

Bnp Paribas Personal Finance e Crif lanciano Sonar, piattaforma paneuropea per la concessione e la gestione del limite di credito delle concessionarie auto ultima modifica: da