Bnp Paribas sceglie Sia per lancio carte di pagamento in Europa

Bnp Paribas ha scelto Sia, azienda hi-tech europea leader nei servizi e nelle infrastrutture di pagamento controllata da Cdp Equity, per supportare il lancio di nuove carte di pagamento co-branded emesse in collaborazione con importanti partner commerciali in Francia e in altri paesi europei.

Grazie a questo accordo, l’infrastruttura tecnologica di Sia elaborerà le transazioni effettuate con le carte co-branded digitali e fisiche emesse da Bnp Paribas per i principali partner commerciali internazionali. La piattaforma include anche servizi avanzati per la gestione e la prevenzione di frodi e chargeback, oltre a soluzioni innovative che velocizzano il processo di autenticazione dei pagamenti online e garantiscono la sicurezza degli acquisti e-commerce.

Bnp Paribas inoltre utilizza le piattaforme di digital on-boarding e open banking di Sia per consentire ai nuovi clienti di registrarsi tramite app ed accedere alle informazioni relative ai diversi conti bancari, in linea con le opportunità derivanti dall’introduzione della Payment services directive 2 (Psd2).

Attraverso l’infrastruttura tecnologica di Sia, i partner commerciali di Bnp Paribas possono ottimizzare i propri programmi di fidelizzazione grazie ad un’esperienza d’uso migliorata. Accor, leader mondiale dell’ospitalità, è la prima azienda a beneficiare dell’accordo per il lancio di una nuova carta di pagamento in Francia, con una progressiva estensione anche in altri paesi europei. La carta, disponibile in diverse versioni, offre ai membri l’opportunità di accumulare punti fedeltà grazie agli acquisti quotidiani e ricevere ulteriori benefit in linea con i propri interessi.

“Il mercato delle carte di pagamento sta affrontando una trasformazione eccezionale, soprattutto in Europa, sia dal punto di vista funzionale che tecnologico. Oggi rappresenta uno dei principali driver che arricchiscono l’esperienza del cliente e abilitano servizi e offerte a più alto valore aggiunto. Come gruppo bancario europeo, innoviamo continuamente in termini di soluzioni di pagamento per supportare i clienti nelle loro nuove abitudini e aspirazioni. La partnership con Sia ci permetterà di lanciare carte co-branded in Francia e in Europa, offrendo programmi loyalty in diversi ecosistemi”, ha commentato Carlo Bovero, global head of cards and innovative payments di Bnp Paribas.

“Siamo orgogliosi di aver rafforzato la lunga collaborazione con il gruppo Bnp Paribas sostenendo l’evoluzione del loro business nelle carte co-branded in tutta Europa. La nostra piattaforma di pagamento digitale semplifica il processo di on-boarding degli utenti finali di Bnpp, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla Psd2, e consente di arricchire l’esperienza d’uso introducendo servizi e soluzioni a più alto valore aggiunto – ha aggiunto Eugenio Tornaghi, direttore marketing & sales di Sia –. Questa partnership rappresenta un ulteriore passo avanti nel posizionamento di Sia come partner tecnologico di fiducia dei principali gruppi bancari europei nell’ambito della monetica e dei servizi di pagamento transfrontalieri”.