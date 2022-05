Bnt Banca sigla contratto di agenzia con Euroexpress

Euroexpress, agente in attività finanziaria con sede a Messina, ha siglato un contratto di agenzia con Bnt Banca. Prosegue così lo sviluppo di reti terze di dell’istituto appartenente al gruppo Banca Popolare di Sondrio e specializzato nell’erogazione di finanziamenti di credito al consumo.

“L’accordo con l’agente Euroexpress ci consente di consolidare la nostra presenza in Sicilia. Siamo molto soddisfatti dell’ingresso di una professionista come Patrizia Cannata, che vanta un’esperienza ventennale nel settore”, commenta il direttore commerciale di Bnt Banca Gianluca Girardi.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di questa realtà che cresce di giorno in giorno e di lavorare con un team competente e specializzato come quello di Bnt Banca, legata a un gruppo solido come Banca Popolare di Sondrio. Sono felice della mia scelta perché l’istituto è in grado di offrire il supporto necessario in ogni aspetto del lavoro, è molto attento alle relazioni umane e sposa i valori di etica e attenzione alle esigenze del territorio. Si tratta di un’ottima opportunità lavorativa che mi fa sentire pienamente realizzata”, aggiunge l’amministratore unico di Euroexpress, Patrizia Cannata.

Bnt Banca è sempre alla ricerca di figure specializzate nel credito per ampliare la propria rete sul territorio nazionale. Gli agenti o collaboratori interessati possono inviare la propria candidatura all’indirizzo mail candidature@bntbanca.it;