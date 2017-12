Bond Street Awards 2017, i premiati e gli highlights della serata

di

Aziende, imprenditori e manager sono stati i protagonisti del Bond Street Awards, l’evento internazionale pensato per premiare realtà dotate di una cultura aziendale che corrisponde ai più alti standard etici e professionali e che si sono distinte per intuizioni, competenze, capacità, sviluppo, innovazione o ricerca.

Il riconoscimento è stato assegnato da un board di esperti nel corso di una serata di gala all’Amba Hotel Marble Arch, nel centro di Londra, la sera del 7 dicembre.

A veder riconosciuto il proprio impegno e il proprio talento imprenditoriale sono state in tutto 8 aziende.

Per il settore del credito i riconoscimenti sono stati conferiti da SimplyBiz, che ha scelto di premiare Soluzione Credito, come start-up che ha suscitato il maggior interesse nel settore del credito e l’amministratore Mauro Baldassin come giovane imprenditore, e Credipass per la propria capacità e il proprio intuito imprenditoriali, dimostrati nell’operazione di acquisto di MedioFimaa.

E-Biz, nuovo marchio che si occupa di promuovere i modelli di business e distribuzione a rete, ha premiato UniPoste per l’idea innovativa alla base del progetto imprenditoriale e per la crescita registrata nel corso della sua attività.

A ritirare il premio sono stati, ancora, la Distilleria Caffo, che produce l’Amaro del Capo, per le brillanti capacità di marketing collegate al prodotto e per la capacità di aver sviluppato e diffuso il proprio brand a livello internazionale; Maris Recruitment, società divenuta leader nella ricerca di personale; per la categoria “Cognitive Economy”, Vivi Ardesio ha ricevuto un riconoscimento insieme a Mr. Dante Fontana investor relation che ha presentato il progetto di iniziativa di investimenti infrastrutturali nel territorio delle Orobie; infine l’associazione di consumatori Konsumer ha premiato per “ricerca e innovazione” Viasat s.p.a. è l’azienda leader in Europa nei sistemi di sicurezza satellitare che integrano le più moderne tecnologie telematiche, e il Gruppo Green Network, fornitore di energia elettrica e gas per privati e aziende, per “etica e trasparenza”.

Bond Street Awards 2017, i premiati e gli highlights della serata ultima modifica: da