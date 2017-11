Bond Street Awards, a Milano le nomination a cura di SimplyBiz

di

Mancano ormai pochi giorni all’appuntamento con il Bond Street Awards, premio internazionale assegnato ad aziende, imprenditori e manager dotati di una cultura aziendale che corrisponde ai più alti standard etici e professionali e che si sono distinti per intuizioni, competenze, capacità, sviluppo, innovazione o ricerca. Il riconoscimento verrà assegnato nel corso di una serata di gala all’Amba Hotel Marble Arch, nel centro di Londra, la sera del 7 dicembre.

Nei giorni scorsi, a Milano, sono state rese note le nomination per il premio curate da SimplyBiz. All’evento erano presenti operatori e rappresentanti del mondo del credito. Lo streaming delle nomination è stato visualizzato da oltre 500 persone.

Per la categoria mediazione creditizia sono stati nominati per il premio Credipass, We Unit e Soluzione Credito.

Per la categoria finanziarie non bancarie sono state nominate We Finance, Races e Libra Finanziaria.

Per la categoria poste private sono state nominate UniPoste, CityPoste e QuiPoste.

Infine, in partnership con l’associazione di consumatori Konsumer, sono state nominate ViaSat e Green Network.

