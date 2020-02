Bper Banca, accordo con Intesa Sanpaolo per acquisizione ramo d’azienda

Il consiglio di amministrazione di Bper Banca ha approvato la sottoscrizione di un accordo con Intesa Sanpaolo. Secondo l’intesa Bper Banca acquisirà un ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo, subordinatamente, inter alia, al perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla stessa Intesa Sanpaolo sull’intero capitale sociale di Ubi Banca (l’“Ops”) ai sensi dell’art. 102 T.U.F., annunciata al mercato in data odierna.

Il perimetro del Ramo includerà (i) tra 400 e 500 filiali collocate prevalentemente in Italia settentrionale (con focus specifico sulla Lombardia), (ii) un ammontare complessivo di crediti netti verso clientela pari ad almeno € 20 miliardi e (iii) attività ponderate per il rischio (c.d. Risk-Weighted Assets o Rwa) non superiori ad € 15,5 miliardi.

In relazione all’acquisizione del Ramo, il Consiglio di Amministrazione di Bper Banca ha deliberato di sottoporre ad Assemblea Straordinaria degli Soci, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, in via scindibile e a pagamento, in una o più tranche, per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a € 1,0 miliardo, mediante emissione di azioni ordinarie senza valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441, comma 1 del Codice Civile (l’“aumento di capitale”), nonché le inerenti modifiche statutarie.

Razionale strategico dell’operazione

Dal punto di vista strategico, la potenziale acquisizione del ramo d’azienda dal Gruppo Intesa Sanpaolo risulta in linea con gli obiettivi del Gruppo Bper orientati alla crescita dimensionale, all’incremento della redditività e al miglioramento dell’asset quality, mantenendo al contempo una solida posizione patrimoniale. Tra i benefici più

importanti si rilevano:

• crescita dimensionale e miglioramento della posizione competitiva in Italia;

• aumento della base di clientela di oltre il 40% e di rilevanti quote di mercato in regioni di grande rilevanza economica quali Lombardia (superiore al 6%) e Piemonte dove attualmente il Gruppo ha una presenza limitata;

• acquisizione di un ramo d’azienda costituito esclusivamente da filiali bancarie (tra 400 e 500 filiali) con una significativa concentrazione nel nord-Italia;

• incremento delle dimensioni operative con un aumento del portafoglio crediti di oltre il 40% e del totale attivo nell’ordine del 30% (totale attivo post-deal superiore a € 100 miliardi);

• realizzazione di rilevanti sinergie di ricavo e costo derivante dall’aumento del cross-selling di prodotti delle società del Gruppo Bper su una più ampia base di clientela e da attività di razionalizzazione;

• acquisizione di un network distributivo sostanzialmente privo di strutture centrali o di middle/back office con una conseguente mitigazione dei rischi di execution.

L’operazione di aumento di capitale

Consorzio di garanzia

Nel contesto dell’Aumento di Capitale, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner sulla base di un accordo di pre-underwriting sottoscritto con Bper Banca e avente ad oggetto l’impegno, soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, a sottoscrivere un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste inoptate al termine dell’offerta per un ammontare massimo complessivo pari a € 1,0 miliardo.

Periodo previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale

Subordinatamente all’approvazione da parte dell’Assemblea Straordinaria dei Soci di Bper, al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti ed al realizzarsi delle ulteriori condizioni sospensive di cui all’accordo raggiunto tra Bper Banca ed Intesa Sanpaolo, si stima che l’offerta delle azioni ordinarie di nuova emissione in opzione ai Soci possa avere esecuzione nel corso del secondo semestre 2020.

Nell’ambito dell’operazione Bper è assistita da Rothschild & Co, in qualità di advisor finanziario e da Chiomenti Studio legale, in qualità di advisor legale.