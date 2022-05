Bper Banca: da Bce via libera ad acquisizione Banca Carige. Prevista opa   

Bper Banca ha ricevuto oggi dalla Banca Centrale Europea l’autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca Carige e di controllo indiretto nelle sue controllate Banca Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti. Lo ha annunciato oggi l’istituto di credito, precisando che l’autorizzazione fa seguito alla presentazione, da parte di Bper Banca, della relativa istanza, a valle della sottoscrizione, lo scorso 14 febbraio, del contratto di acquisizione della partecipazione di circa l’80% del capitale sociale ordinario di Carige detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd) e dallo schema volontario di intervento.

Con un comunicato stampa, Bper Banca ha reso noto che “una volta verificato l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dal contratto, si potrà procedere al closing dell’operazione, mediante il trasferimento della partecipazione Carige detenuta dai soci venditori a favore di Bper Banca, verso il corrispettivo di 1 euro e previo versamento in conto capitale, da parte del Fitd, in favore di Carige di un contributo pari a 530 milioni di euro”.

Si prevede che il closing possa perfezionarsi entro la prima decade di giugno, “il che consentirà a Bper Banca di beneficiare della conversione delle deferred tax assets di Carige in crediti d’imposta”.

L’acquisizione della partecipazione di controllo di Carige da parte di Bper Banca comporterà, per quest’ultima, l’obbligo di promuovere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Carige non detenute da Bper Banca. L’opa verrà promossa al prezzo di 0,80 euro per ciascuna azione ordinaria.

“Si conferma la forte valenza strategica ed industriale dell’operazione che consentirà al gruppo Bper, valorizzando le risorse di Carige, di crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la prospettiva di creazione di valore per i propri stakeholder”, conclude la nota stampa.