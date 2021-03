Bppb, Plick e Althea insieme per lettera di credito digitale al settore medicale

Al via la sperimentazione della lettera di credito digitale, strumento cashless di pagamento che garantirà a fornitori e clienti il rispetto degli impegni contrattuali assunti. L’iniziativa sarà possibile grazie all’accordo siglato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata (Bppb), banca solida e radicata sul territorio che ha fatto dell’innovazione uno strumento chiave di rafforzamento del legame con la propria clientela, e il gruppo Althea, leader paneuropeo nei servizi integrati di ingegneria clinica destinati alle strutture sanitarie, pubbliche e private, e PayDo, fintech italiana che sviluppa soluzioni di pagamento digitali.

L’intervento di Bppb assicurerà ad Althea la disponibilità a rilasciare, in modo rapido ed efficiente, impegni di pagamento inderogabili al fornitore a seguito della corretta esecuzione della prestazione contrattuale; ciò avverrà attraverso la piattaforma Plick di PayDo, la quale consentirà la digitalizzazione e lo snellimento del processo end-to-end, arricchendo l’offerta di prodotti innovativi a servizio delle corporate.

Obiettivo di Althea è utilizzare lo strumento della lettera di credito digitale in modo esteso per gestire in tempi rapidi, come richiesto dal contesto di emergenza sanitaria, e a costi minori le proprie forniture, supportando al contempo la propria supply chain e accedendo a nuovi canali di fornitura in modo sicuro.

“L’accordo con Bppb e PayDo dimostra che la cooperazione sinergica tra soggetti corporate-banca-fintech consente di innovare nell’interesse della comunità in questo momento sfidante e complesso di emergenza sanitaria. Ci rende orgogliosi aver contribuito ancora una volta allo sviluppo del servizio in modo sicuro ed efficiente, supportando anche la nostra filiera di approvvigionamento con una soluzione concreta e responsabile”, commenta Enrica Mambelli, chief financial officer di Althea Group.

“Abbiamo colto volentieri l’idea nata da Althea Group e Paydo, accettando con entusiasmo di avviare questa fase sperimentale che servirà ad arricchire il perimetro di soluzioni innovative a cui stiamo lavorando, convinti di poter contribuire non solo alla pronta realizzazione di soluzioni innovative per far fronte anche all’emergenza Covid-19 ma anche ad accelerare il processo di trasformazione digitale delle aziende, valorizzando al contempo Plick come strumento di pagamento efficiente e flessibile”, aggiunge Vittorio Sorge, vicedirettore generale di Bppb.