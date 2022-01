Bruno Vettore è il nuovo presidente e ad di Renovars Real Estate

Bruno Vettore è il nuovo presidente e amministratore delegato di Renovars Real Estate. Per ricoprire il nuovo ruolo Vettore ha lasciato la posizione di ad presso Fcgroup Holding Spa.

Già direttore rete di Tecnocasa, ad di Grimaldi, Gabetti e Tree Real Estate, l’ex presidente di Assofranchising, premiato nel 2010 con l’onorificenza di cavaliere dell’ordine “al merito della Repubblica Italiana”, decide di cambiare la rotta da lui tracciata nel settore per intraprendere un nuovo stimolante percorso, che lo vedrà dal mese di gennaio al timone del dipartimento immobiliare del gruppo Renovars. Nell’ultimo triennio (2018-2021) il gruppo Renovars ha avuto un tasso medio annuo di crescita (Cagr) superiore al 50%, un fatturato di 250 milioni di euro e, nel prossimo triennio, ha l’obiettivo della quotazione in Borsa.

Il roadshow per il recruiting

A sancire l’inizio di questo innovativo progetto e l’entrata di Bruno Vettore come ad in Renovars Real Estate è un roadshow nazionale: 3 mesi, 30 tappe dal nord al sud italia, 3.000 partecipanti, 100 ore di formazione gratuita per i professionisti del settore immobiliare e creditizio di domani a cui proporre nuovi scenari lavorativi. Un roadshow che servirà per lanciare l’innovativo modello di business e fare recruiting di nuove leve da formare e aggiornare per rispondere alle esigenze di un mercato dinamico in continuo cambiamento. L’obiettivo di Renovars Real Estate è infatti quello di reclutare 250 professionisti da inserire nel 2022 e 500 nel biennio successivo.

“Dopo aver guidato aziende di vertice, da anni mi occupo di attività consulenziale e formativa nei confronti di professionisti del settore immobiliare/creditizio e osservo che i modelli e le formule presenti sul mercato soffrono di un evidente immobilismo. Sentivo la necessità di nuove idee, progetti ed investimenti, oltre che di players solidi e strutturati – ha dichiarato Bruno Vettore -. Renovars Real Estate ed il suo modello di business costituiscono una forte innovazione, destinati ad affermarsi rapidamente sul mercato. Rappresenta per me una grande sfida, che affronto con una straordinaria motivazione”.

Challenge the future

Il settore immobiliare è ancora oggi un settore trainante dell’economia italiana e costituisce circa il 20% del Pil nazionale; nel periodo pandemico ha dimostrato una tenuta superiore alle aspettative: l’anno si chiude con un numero di compravendite superiore alle 700.000 in ambito residenziale e la prospettiva di una tendenza positiva per il prossimo triennio. Il sogno di possedere un immobile, o di ristrutturarlo, rimane tra le priorità di ogni italiano.

“Per me si tratta di un nuovo ciclo immobiliare di una durata pluriennale (i cicli dal dopoguerra durano circa 6/7 anni): ritengo che il triennio 2022/24 sarà certamente di forte crescita. Ci attende un futuro complesso, difficile, sia per la pandemia che per un mercato in ascesa ma sempre più competitivo. Ed in questi momenti non servono idee conservative: è necessaria una mentalità adeguata ad un mercato che evolve, giocare in difesa serve a poco ed è fondamentale attaccare, sfidare il futuro con nuove competenze e modelli di business”, aggiunge Vettore.

Da questa sua affermazione deriva il payoff del roadshow “Challenge the future” che condurrà nel 2022 per Renovars Real Estate insieme a Charlie Cinolo, fondatore e ad di Facile Immobiliare, l’agenzia immobiliare del gruppo Renovars ispirata al vincente modello di Facile Ristrutturare che, all’8° anno, conta oggi 150.000 lead/anno, 70 negozi, 6 showroom e oltre 10.000 professionisti.

“La scelta di puntare su Bruno Vettore è avvenuta in quanto abbiamo pensato che un imprenditore del suo spessore sarebbe stato cruciale per fare un ulteriore salto di qualità con la giusta credibilità sul mercato. Se un manager del suo calibro sceglie di sposare totalmente un avvincente progetto come il nostro è perché vede il potenziale per rivoluzionare il settore con il giusto mix di ambizione, determinazione e risorse. In questo percorso alla guida di Renovars Real Estate condividerà con noi il suo occhio critico ed esperto: un tassello importante per accelerare il nostro percorso di crescita”, afferma Cinolo.