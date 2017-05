Capitalfin a sostegno dei pensionati

di

Capitalfin sostiene i pensionati. Dal primo di febbraio è infatti possibile finanziare i pensionati fino a 86 anni, nel rispetto delle normative in tema di Taeg imposti dalla Banca d'Italia. Le caratteristiche di prodotto sono le medesime degli altri già in portafoglio, che rimarranno attivi e immutati. L'innovazione sta nel prolungamento dell'età finanziabile.

“In un’epoca in cui la prospettiva di vita si è allungata, i pensionati rappresentano una fascia di utenza che non può certo essere trascurata – sottolineano i verici della società -. Questa nuova campagna conferma il processo di innovazione in atto in Capitalfin, che mira a offrire consulenze accurate e personalizzate, ascoltando accuratamente le esigenze dei consumatori al fine di rendere i clienti felici e soddisfatti”.

