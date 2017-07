Capitalfin, si ingrandisce l’agenzia di Milano

di

Capitalfin Milano, l’agenzia Capitalfin più grande del Nord, si ingrandisce e avvia nuovi progetti.

L’agenzia, diretta dall’amministratrice Maria Grazia Capossela, è una realtà attiva dal 2006, con sede si trova in via Alberto Mario 68, ed è specializzata in finanziamenti per pensionati, dipendenti privati, pubblici e statali.

“L’unione e la compattezza della nostra squadra ci hanno permesso di raggiungere risultati importanti, non solo in termini di fatturato, ma anche di qualità operativa – spiega Capossela -. Il raggiungimento di simili traguardi non rappresenta, però, un punto di arresto né un punto di arrivo ma piuttosto uno stimolo a fare sempre meglio”.

“Capitalfin – sottolineano i vertici della società – punta ad avvalersi di altri collaboratori con la stessa voglia di crescere. La speranza e l’aspettativa per il futuro consistono nella realizzazione di una organizzazione sinergica e coordinata che possa portare a un miglioramento e una crescita costante e duratura. Le motivazioni che hanno spinto la realtà di Maria Grazia a spostarsi in una location più elegante e grande sono legate non solo all’esigenza di accogliere meglio la clientela e alla possibilità di garantire ai propri collaboratori uno spazio ottimale per l’esercizio della loro attività, ma anche e soprattutto di coinvolgere nuovi operatori del settore”.

