di

Fino al 25 luglio Capitalfin si è trasferita “virtualmente” in Val di Sole per il ritiro della Ssc Napoli.

“Abbiamo deciso di sponsorizzare ‘Dimaro Folgarida live 2017’, la trasmissione in diretta dal lunedì al venerdì su TeleCubItalia (canale 98 del digitale terrestre) dalle 21 alle 22.30, e in diretta sui profili social ‘Gol del Napoli’ e ‘Napoli Club Bologna’ – sottolineano i vertici della società -. Abbiamo voluto sostenere questa iniziativa voluta fortemente dal Napoli Club Bologna per il settimo ritiro consecutivo della Ssc Napoli in Trentino”.

Capitalfin al ritiro della Ssc Napoli ultima modifica: da