Capitalfin, Dario De Rosa nominato “miglior agente dell’anno”

Dario De Rosa, amministratore della Da.Ma. s.r.l., è stato premiato come “miglior agente dell’anno” da Capitalfin.

“Sono entrato in Capitalfin nel 2013 – racconta De Rosa -. La società mi ha aiutato a crescere e grazie a un buon prodotto mi ha permesso di confrontarmi con i colossi del mercato. Oggi ho una sede a Napoli, in viale Colli Aminei, e sono soddisfatto della mia carriera. Il mio obiettivo è crescere sempre di più insieme a Capitalfin, azienda che per me ha una particolare importanza non solo dal punto di vista lavorativo ma anche perché al suo interno ho conosciuto la persona più importante della mia vita, ossia mia moglie”.

