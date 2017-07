Capitalfin, via alla formazione sul prodotto mutui

di

Nei giorni scorsi si è tenuto a Napoli il primo incontro formativo organizzato da Capitalfin.

“Abbiamo dato il via a questa bella iniziativa, con esiti molto positivi – sottolineano i vertici della società – . Il nostro progetto di formazione nasce per trasmettere la cultura del mutuo. Inoltre durante la giornata formativa sono stati dati degli spunti per andare verso un mercato nuovo per Capitalfin. Si è tenuta una vera formazione ad hoc sul prodotto, con una partecipazione molto attiva e con domande interessanti da parte di coloro che hanno preso parte all’incontro. Alcuni dei partecipanti hanno affermato che è stata una giornata intensa e produttiva. In particolare l’agente storico di Napoli Giovanni De Stefano ha asserito che a seguito della giornata di formazione si sente più pronto a proporre il prodotto mutui ai suoi clienti, che può rappresentare una soluzione diretta in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori con ottimi tassi”.

Ottime impressioni anche per l’agente Dorella Tagliente, che si è detta “piacevolmente colpita da questo incontro”. Grazie alla preparazione del product manager Alessandro Mazza, ha aggiunto Tagliente “l’operatività sul fronte dei mutui è molto più semplice e risolutiva. Vorrei ringraziare Capitalfin per l’attenzione posta nei confronti della rete distributiva e la capacità di offrire nuove e diverse soluzioni”.

