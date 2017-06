Capitalfin: l’8 giugno, a Catania, inaugurazione di una nuova unità locale

di

L’8 giugno inaugurerà a Catania una nuova unità locale di Capitalfin.

“Catania è motivo di orgoglio e soddisfazione per Capitalfin – dichiarano i vertici della società -. È forte la volontà di conquistare il territorio siciliano. Questa seconda apertura sul territorio arriva a pochi mesi dall’apertura di Palermo. Il claim della società, “Persone come te”, rispecchia a pieno la mission aziendale”.

“Un altro punto centrale per il gruppo – aggiungono i vertici – è portare nella nostra squadra persone che con la loro grinta e bravura vogliono crescere insieme alla loro rete distributiva. Per la società ogni risorsa non rappresenta non un semplice ”spettatore passivo” ma rappresenta il volto e l’anima operativa della stessa, ed è elemento chiave per la crescita e gli sviluppi futuri del business aziendale”.

